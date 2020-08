VIDEO: Sbor hasičů z Horního Žukova se po 120 letech dočkal prvního praporu

Bylo jaro roku, kterým devatenácté století přecházelo do dvacátého, a v Horním Žukově vznikl sbor dobrovolných hasičů. Kdyby nebylo koronavirové epidemie, konaly by oslavy 120 let existence sboru letos v dubnu, nakonec ale proběhly poslední prázdninovou sobotu.

Hasiči z Horního Žukova slaví letos 120 let existence. Při té příležitosti jim farář posvětil nový prapor. | Video: Tomáš Januszek

Před slavnostním obědem převzalo 21 členů sboru ocenění. Od čestných uznání až po medaile za práci, za věrnost. „Nejstarší člen našeho sboru, pan Jan Walica, pak převzal medaili sv. Floriána, což je nejvýznamnější hasičské ocenění,“ prozradila mladičká starostka sboru, teprve šestadvacetiletá Lucie Richterová. Odpoledne se pak konala před zbrojnicí velká sláva. Po nástupu členů hornožukovského i spřátelených sborů z Česka i Polska i mnoha hostů, posvětil farář Roland Manowski zbrusu historicky první prapor sboru. Těšín bude v říjnu hostit divadla z Moravy a Slezska Přečíst článek › „Jestli máme radost? Samozřejmě. Jsme rádi, že jsme se toho dožili a všechno zvládli, protože to jsou samé starosti – se zázemím, technikou a dalšími věcmi,“ řekla starostka sboru Lucie Richterová. Dodala, že například teprve loni získal sbor nové auto. „I to je radost, kterou cítíme, všechny ty jednotlivé věci, které se podaří,“ dodala. Poté společně s autorkou praporu Wasilkou Pistovčák, předala zástupcům spřátelených sborů stuhy připomínající tuto slavnost. Vyučená vyšívačka praporů a současně členka SDH z Polanky nad Odrou si nemohla tuto slavnost nechat ujít. MMA zápasník Mikulášek o sporu s Vémolou: On by se ke mně nechoval jinak Přečíst článek › „Prapor jsem vyrobila podle návrhu, který mi přinesli sami hasiči. Výroba takového praporu trvá tak čtyři až pět měsíců,“ řekla Wasilka Pistovčák, která už prý za vyrobila už více než 250. Zakázek má prý dost - státní prapory, prapory pro armádu, kostely i spolky. Hornožukovským kolegům popřála dalších 120 let a hlavně základnu v podobě mladých hasičů, kterým má sbor aktuálně šestadvacet. K TÉMATU Na přední straně vyšívaného praporu je znak SDH Horní Žukov, který se skládá z černé orlice s královskou korunou na hlavě symbolizující Slezsko. Orlice má v pozadí přechod žlutočervené barvy, symbolizující plamen. Orlice v plamenech je obkroužena požární hadicí s proudnicí. To celé má připomínat práci hasiče a za znakem jsou zkřížené hasičské sekery. Na druhé straně je vyobrazen sv. Florián, patron hasičů. Založení sboru je roku 1900.

