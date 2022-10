K mání byl i pověstný japonský alkoholický nápoj saké. Nechyběly ani japonský čaj a další tamní nápoje. Na své si přišli také milovníci piva, pro které byl připraven jedenáctistupňový Sakuráč vyrobený z českého chmele a ručně sbíraných, specificky zpracovaných lístků jedlé sakury.

„Je to pivo svěží sladké chutě, kterému nechybí poctivá hořkost a jedinečný čajový dozvuk,“ lákali zástupci místního pivovaru.

V neděli dorazí stand-up komici

Pivo mohou návštěvníci ochutnat i v neděli, kdy Japonské dny vrcholí závěrečným dnem. Opět je připraven bohatý program. Vystoupí například stand-up komici Jan Géryk a Lukáš Pavlásek, kteří budou o Japonsku mluvit vážně i nevážně. Připravena je i přednáška, která cestovatelům prozradí, čemu se v Japonsku vyhnout.

Japonské dny v Ostravě nabídly bohatý program.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Ve fotografickém koutku se nejeden pár nechal zvěčnit v japonských úborech a maskách. Rušno bylo také v gastronomických koutcích. Mnozí chtěli ochutnat speciální smažené placky, které do Ostravy přijel představit japonský mistr Hiroku Komiya.

Jak Deníku řekl, z Ostravy zatím toho mnoho neviděl, ale stihl již absolvovat asi dvouhodinovou procházku. Město se mu líbí, stavil se do pekařství, velmi mu chutnal chléb. A pochválil i místní ženy. „Jsou hezčí než Japonky,“ svěřil se Deníku.

Lidé si pod vedením odborníků mohli vyzkoušet japonskou kaligrafii, další obdivovali neuvěřitelná origami, mimo jiné i v podobě jezdců na dracích. Prakticky k hnutí nebylo v prostoru, kde především mladí lidé měřili své síly v deskových hrách. „Baví mě to, do hry Go jsem už pronikl, teď se chci postupně zdokonalovat,“ uvedl osmiletý Petr.

Bližší program lze nalézt na www.japonskedny.cz.