Rys, který se několik týdnů potuloval na Šumperku, zmizel. Je možné, že se vrátil do Polska. Právě na severu tohoto státu byla šelma odchovaná v zajetí vypuštěna do volné přírody.

Rys z Polska, který se zhruba měsíc potuloval na Šumpersku. | Foto: Petr Šaj

„Myslím, že je to tak čtrnáct dní, co už nemám informace o tom, že by se někde v okolí potuloval. Co jsme pozorovali, udělal takové kolečko. Viděn byl na Svaté Trojici, Vysokém Potoku, potom v Postřelmově, vracel se přes Písařov, Dolní Moravu, Malou Moravu, Sklené. Možná se už vrátil do Polska,“ řekl starosta Malé Moravy Antonín Marinov.