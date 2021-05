Bobová dráha ve Skiareálu Mosty v Mostech u Jablunkova bude otevřeno bufetové okénko, na čepu pivo Radegast, v provozu bude bobová dráha a nový pumptrack, který je zdarma.

Kdy: So a ne 10 – 17 hodin, v případě nepříznivého počasí provoz omezen

Za kolik: dospělé 1 jízda 70 Kč, děti do 6 let zdarma

Hrad Hukvaldy – hrad i obora

Návštěvníci mohou opět vyrazit do areálu Hradu Hukvaldy ve stejnojmenné obci na Frýdecko-Místecku. Komentované prohlídky s průvodcem jsou ale do odvolání zrušeny. Ani hradní občerstvení zatím nebude otevřené, z důvodu technických oprav je do 15. 5. mimo provoz. Za pěkného počasí však mohou návštěvníci využít stánku s nápoji a cukrovinkami. Po návštěvě hradu si mohou lidé prodloužit procházku i o místní vyhlášenou oboru. V areálu hradu je třeba dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření, uvnitř může být do 20 procent návštěvnické kapacity.

Kdy: denně od 9 do 17 hodin mimo pondělí

Za kolik: základní vstupné 90 Kč, slevněné 50 Kč

Přehrada Olešná – relax pro rodiny i sportovce

Tři kilometry od centra Frýdku-Místku si mohou užít spoustu zábavy sportovci i rodiny s dětmi každého věku. Kvalitní čtyř a půl kilometrový okruh vybízí ke svezení na kolech či in-linech na multifunkčním venkovním hřišti se zase vyřádí děti všech věkových kategorií. K dispozici jsou různé průlezky, houpačky, žebříky, lanové sítě, rotační kláda nebo hrazdy různých výšek. Na své si přijdou také odrostlejší děti i dospělí. Využít mohou velké houpačky, houpací lana, lezecké stěny a lanovou dráhu dlouhou padesát metrů.

Kdy: volně přístupné

Za kolik: zdarma

Kontaktní minizoo a další atrakce v Parku Dakol v Petrovicích u Karviné

Park je ideálním místem pro každodenní výlet rodin s dětmi a příjemnou zastávkou pro cyklisty. V Parku návštěvníci najdou tábořiště s týpí, dětské hřiště se skluzavkami a houpačkami, lezecké dráhy, vodní svět, lanovou dráhu a minigolf, dále také kontaktní zoo a zeleninovou zahrádku. V okruhu Parku jsou kilometry cyklostezek vedoucích do Beskyd i do polského příhraničí.

Kdy: denně 10- 19 hodin

Za kolik: 40 Kč, dítě do 3 let zdarma. Minigolf 40 Kč za 90 minut hry

Arboretum Nový Dvůr – kvetoucí ráj

Po nucené koronavirové „pauze“ se v polovině dubna otevřelo pro zájemce i Arboretum Nový Dvůr. Právě jarní období bývá v botanické zahradě nejatraktivnější, a to kvůli kvetoucím stromům, keřům a rostlinám. V následujících týdnech pak začnou hrát barvami i tamní rododendrony, novodvorská sbírka je největší v České republice. Aktuálně se mohou lidé projít parkem, uzavřeny zatím zůstávají vnitřní expozice a skleníky.

Kdy: denně od 8 do 18h

Za kolik: základní 60Kč, zlevnění 30 Kč, rodinné 130 Kč



Vítání ptačího zpěvu

Jaro je konečně tady a s ním i ptačí zpěv. V Karlově Studánce se ho rozhodli společně uvítat. Geologická expozice v Karlově Studánce bude v sobotu 8. května patřit fanouškům ornitologie. Od 6 do 11 hodin se zde zájemci dozví, jak probíhá odchyt a kroužkování ptáků. Společně se zoologem CHKO Jeseníky se návštěvníci Jeseníků mohou zaposlouchat do ptačího zpěvu a dozví se, na co by neměli zapomenout při svém pozorování. Hlavně by ale neměli zapomenout při setkání s ornitology na rozestupy a ochranné pomůcky.

Kdy: sobota 8. 5. od 6 do 11h

Kde: Geologická expozice v Karlově Studánce

Za kolik: zadarmo

Slezskoostravský hrad

První víkend po půlroce bez návštěvníků! Zpřístupněno je hradní nádvoří, amfiteátr, terasy, věž, nahlédnout se dá do obřadní síně, erbovny, kaple, kovárny a velkého sálu. Průvodce mají zatím jen elektronického ke stažení nebo papírového k vyzvednutí na kase, živí nejsou ve službě. Do muzejních expozic se nesmí, stejně jako do malého sálu s galerií či sklepení.

Kdy: otevřeno tu mají od 10 do 17 hodin

Za kolik: dospělí platí zlevněné vstupné 60 Kč, děti 40 Kč, pro rodiny je lístek za 160 Kč

Adventure golf aneb Jamky čekají

Za parkem areál Adventure golfu bude je v provozu Adventure golf s 18 jamkami. Dráhy mají různé terénní nerovnosti, najdete zde vyvýšeniny, boule, vodní pasti nebo písečné bunkry. Dominantou celého hřiště, které má velikost 1 200 metrů čtverečních, je vodopád s potůčkem a dvěma jezírky. Veškeré vybavení ke hře - golfové hole, míčky či petanquové koule – si lze půjčit přímo na místě. Počet současně hrajících návštěvníků je dle nařízení vlády omezen na 12 osob.

Kdy: denně od 9 do 21 hodin.

Za kolik: dospělí 120 korun, rodinné vstupné /2+2) 300 Kč za 90 minut

Hrad Starý Jičín

Hrad Starý Jičín je až na věž, kde placená expozice o historii hradu, stále volně přístupný. Zájemci mohou kdykoliv navštívit zříceninu starojického hradu s krásnými výhledy do okolí. Na hrad vede pohodlná asfaltová cesta prakticky již z náměstíčka ve Starém Jičíně, na nádvoří je již zhruba měsíc otevřené prodejní okénko s občerstvením a suvenýry.

Kdy: denně, okénko so, ne od 10 do 17

Za kolik: zdarma

Vodní nádrž Čerťák

V teplých dnech, jaké očekávají meteorologové o víkendu, přijde vhod osvěžení v chladné vodě. Ideálním místem je vodní nádrž Čerťák, která leží asi tři a půl kilometru od centra Nového Jičína směrem k místní části Kojetín. Pěšky se dá jít příjemnou procházkou kolem areálu amfiteátru Skalky, nedaleko vodní nádrže je přírodní rezervace Svinec s pěkným rozhledem z vrcholu kopce Svinec. Vodní nádrž má v „nejexponovanějším“ místě oblázkovou pláž, dá se předpokládat, že v provozu bude i výdejní okénko bufetu.

Kdy: denně

Za kolik: zdarma