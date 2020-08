To, o čem se už nějakou dobu hovořilo pouze v zákulisí, se stalo oficiálním. Piráti a Opavané opouštějí koalici. V jedenáctičlenné radě mělo toto uskupení tříčlenné zastoupení, včetně první náměstkyně primátora Hany Brňákové (Piráti a Opavané).

Důvody, které Piráty k opuštění Hlásky vedly, jsou detailně popsány ve výpovědi koaliční smlouvy. Jedním z těchto důvodů má být i počínání primátora Tomáše Navrátila.

„Primátor a předseda zastupitelského klubu ANO 2011 Tomáš Navrátil opakovaně a dlouhodobě nerespektuje dohodnuté rozdělení gescí v rámci vedení města určených zastupitelstvem města, a osobně zasahuje do kompetencí, svěřených první náměstkyni Haně Brňákové zejména v oblasti kultury, školství a informatiky,“ stojí v úvodu výpovědi a následně jsou popsány příklady tohoto konání, třeba při jednání primátora s ředitelem Slezského divadla, dění kolem lednového odvolání bývalého ředitele ZŠ Otická Jiřího Kupčíka a podobně.

Dalšími důvody jsou uváděny také vyhrocená situace v městské Opavské kulturní organizaci nebo to, že koaliční partneři nedodržují programové priority Pirátů.

„Ty důvody se tak nějak spojují s osobností Tomáše Navrátila. Dovedu si představit, že bychom v koalici fungovali dál, ale byly věci, které se za ty dva roky nastřádaly. Problémy se hrnuly. Za dva roky se řešily věci mimo mě, byla jsem o nich informována až dodatečně. Mrzí mě to, mám tu rozdělanou práci, ale obávám se, že spousta věcí, které jsem chtěla mít nastaveny transparentně, férově a s rovnými příležitostmi, se takto neuskuteční. Došla nám trpělivost. Když do politiky jdete s tím, že chcete něco změnit k lepšímu, máte na to příslušný mandát a ten, komu by mělo jít o společnou věc vám háže klacky pod nohy, je něco špatně. Řečeno sportovní terminologií jsme byli v poločase nuceni vystavit koaličním partnerům červenou kartu,“ říká Hana Brňáková.

Ta by měla ve své funkci náměstkyně oficiálně skončit na zastupitelstvu 7. září.

S výpovědí nesouhlasí

Primátor s textem výpovědi kategoricky nesouhlasí. „Zaráží mě, že o tak zásadním kroku se musím dozvědět nejdříve z médií a že dva zastupitelé, kteří výpověď podepsali, měli potřebu nejdříve informovat média a teprve potom poslat rezignační dopis nám, koaličním partnerům. Respektuji rozhodnutí paní Brňákové a pana Kořízka, byť jejich nepravdivé a manipulativní argumenty zásadně odmítám. Oba by si nejdříve měli nastudovat kompetence jednotlivých členů vedení města, než někoho z něčeho obviní. Uděláme vše pro to, aby rezignace neměla žádný zásadní dopad na chod města. Oslovil jsem další koaliční partnery, kteří jednoznačně chování dnes již bývalých partnerů odsoudili,“ nechal se slyšet primátor Navrátil ve své tiskové zprávě.

Právě v pátek v poledne se sešla koaliční rada. „Jednohlasně jsme se shodli, že nesouhlasíme s textem výpovědi, její důvody jsou nepravdivé a zástupné, protože důvodem jejich výpovědi je ochrana jejich člověka v naší příspěvkové organizaci. Shodli jsme se také, že dále setrváváme v koalici a mně byl dán mandát k jednání s ostatními politickými subjekty o další spolupráci. A rovněž se rada shodla, že souhlasí s mou tiskovou zprávou,“ konstatoval pro redakci čelní představitel města a zdůraznil, že se z jeho pohledu nejedná o rozpad koalice, ale pouze o výpověď a odchod jednoho z partnerů.

Na tahu je nyní primátor

V devětatřicetičlenném zastupitelstvu mají Piráti pět mandátů. Potřebná schvalovací většina činí jednadvacet zastupitelů. Po odchodu Pirátů z koalice potřebuje vedení města zajistit minimálně čtyři další hlasy, aby bylo dosáhnuto zmíněné většiny. Je ale pravděpodobné, že někteří Piráti takříkajíc přeběhnou a budou hlasovat se stávajícím vedením města. Koalici by však mohla oficiálně nově doplnit opoziční ČSSD, která v zastupitelstvu disponuje právě potřebnými čtyřmi křesly. Ostatně o této variantě se také už v kuloárech diskutuje.

„Určitě je to na pořadu dne. Kdybychom byli osloveni, šli bychom do toho. Máme své vize, představy. Pokud nás pan primátor osloví, budeme o možné koalici vyjednávat tak, aby to bylo pro blaho veřejnosti a Opavanů,“ sdělil Deníku nezávislý člen zastupitelského klubu (ZK) za ČSSD René Černohorský.

Jeho slova nám potvrdil i šéf ZK sociálních demokratů Petr Orieščík. „Jsme ochotni spolupracovat. Králem na šachovnici je ale pan primátor. Jestliže se na nás obrátí, jsme připraveni jednat,“ dodal.

Ovšem silné zastoupení má také uskupení ODS, TOP 09, Soukromníci a nezávislí, a to šest křesel. Ani oni tedy nejsou ze hry venku. „Nejdříve se musíme domluvit navzájem uvnitř našeho klubu, jestli vůbec a za jakých podmínek bychom byli ochotni a schopni to akceptovat. Protože je polovina období, to není jednoduchá situace, musíme to zvážit. A samozřejmě bude záležet i na nabídce od pana primátora, zda bude kvalitní. Vyjednávat ale určitě budeme. Jsme zodpovědní vůči svým voličům,“ uvedl pro naší redakci Marek Veselý (ODS).