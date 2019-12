Rodinám s vícerčaty se navyšuje příspěvek dokonce na 450 tisíc korun. Rodičovská se od nového roku zvýší všem aktivně pobírajícím rodinám s nejmladším dítětem do čtyř let věku. Rodiny, kterých se to týká, obdrží informativní dopis od úřadů práce.

Případnou změnu rychlosti čerpání příspěvku by měli řešit především lidé, jejichž dítě bude mít v roce 2020 čtyři roky. Novelu včera podepsal i prezident Miloš Zeman, který podpis přislíbil.

Mnoho rodičů malých dětí má právě k rozhodnutí, že se navýšení příspěvku netýká všech rodin, výhrady. „Nepřijde mi spravedlivé, že se navýšení týká pouze rodin, které aktivně pobírají rodičovský příspěvek, znevýhodňuje to rodiče, kteří se vrátili dříve do práce a rodičovský příspěvek již celý vyčerpali,“ uvedla Martina Smolíková, maminka z Ostravy.

Nově se mění také limit pro čerpání rodičovské ze 7600 korun na 10 tisíc korun u těch, kteří nedoložili příjem. To jsou například studenti, OSVČ, nezaměstnaní nebo lidé s velmi nízkými příjmy. Zvyšuje se také měsíční limit pro umístění dětí do dvou let v předškolní péči na dvojnásobek, z dnešních 46 na 92 hodin, aniž by přišli o rodičovský příspěvek.

„Od doby, kdy jsem šla na mateřskou s prvním dítětem, uběhlo už pět let, za tu dobu došlo k růstu cenové hladiny, a tak navýšení rodičovského příspěvku vnímám jako kompenzaci rostoucích nákladů na život,“ uvedla Sandra Nováková z Ostravy, maminka dvou dětí.

K TÉMATU

Rodičovský příspěvek se od Nového roku zvýší všem aktivně pobírajícím rodinám s nejmladším dítětem do 4 let, a rodinám s nově narozenými dětmi. Všichni, kterých se to týká, obdrží informativní dopis od úřadů práce.

Nově se mění také limit pro čerpání rodičovské ze 7600 Kč na 10 tisíc Kč u těch, kteří nedoložili příjem. To jsou například studenti, OSVČ, nezaměstnaní, nebo lidé s velmi nízkými příjmy.

Novela umožňuje rodičům lepší sladění pracovního a rodinného života. Zvyšuje se také měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči na dvojnásobek (ze 46 na 92 hodin), aniž by přišli o rodičovský příspěvek.

Podrobnější informace k čerpání a změnám v rodičovské k dispozici ZDE.