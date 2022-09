Naposledy si lidé užili jezero bez jakýchkoli omezení v létě 2020. Minulý rok přes prázdniny se areál otevřel, ale návštěvníci museli počítat s několika opatřeními, protože už zde probíhala zmíněná sanace a revitalizace. A podobně tomu bylo také v letošní sezoně. Lidé sice měli do některých částí jezera zákaz vstupu, ale to nic neměnilo na tom, že jezero u nich zůstalo v oblibě.

Od 24. června, kdy se areál otevřel do 4. září, kdy sezona skončila, zavítalo na štěrkovnu téměř 50 tisíc lidí. Platících bylo 35 tisíc a těch se vstupem zdarma dvanáct a půl tisíce. Volný vstup byl na jezero vždy po sedmnácté hodině, vůbec neplatili senioři nad pětašedesát let, děti do tří let nebo osoby ZTP. „Sezona proběhla nad očekávání dobře, i s ohledem na příznivé počasí a na zájem lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí vidět na vlastní oči realizované úpravy Hlučínského jezera,“ říká hlučínská mluvčí Kristina Skulinová.

Lokalita jezera je pro veřejnost aktuálně přístupná. Uzavřely se pouze brány sportovně-rekreačního areálu, a to s ohledem na pokračující práce jak v něm, tak i na přilehlém parkovišti. „Stavební práce budou postupně realizovány i v dalších lokalitách u jezera, kde dojde k dočasným lokálním omezením,“ pokračuje.

Kozmice s Jilešovicemi propojil nový most přes řeku Opavu. „Byly zde vybudovány základové betonové opěry, kolem kterých byla provedena úprava břehů lomovým kamenem. Samotná ocelová konstrukce mostu byla připravována samostatně v těsné blízkosti a po dokončení byla jeřábem umístěna na připravené opěry. Na opačné straně jezera je prováděna úprava stávajícího mostního objektu nad korytem bezpečnostního přelivu, jejímž záměrem je rozšíření stávající mostní konstrukce pro převedení plánované cyklostezky podél komunikace II/469 z Hlučína směrem do Děhylova,“ přibližuje práce na štěrkovně Kristina Skulinová. U bezpečnostního přelivu a výpustného objektu se snížila hladina vody. Tyto části břehů jsou uzavřeny.

„Apelujeme na návštěvníky jezera, aby dodržovali zákaz vstupu do označených a zajištěných částí staveniště,“ dodává Kristina Skulinová. Během následujících dní se opět začne pracovat i v prostoru koryta bezpečnostního přelivu, který bude oddělen od potoka Vařešinka. Celou revitalizaci platí Ministerstvo financí ČR, náklady se kvůli vícepracím vyšplhaly na 608 milionů. Revitalizace štěrkovny má podle ministerstva skončit v lednu 2023.