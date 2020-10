Kolony, plná parkoviště, davy lidí. Tak vypadaly trhy v příhraničním polském Zabełkówě v loňském roce touto dobou. Deník zájem Čechů o nákupy u našich severních sousedů sleduje pravidelně již několik let. Svátek všech zesnulých, který připadá na 2. listopadu, bývá tradičně důvodem především k nákupu svíček, věnců a květinových vazeb - lákadlem byla vždy nižší cena a pestřejší výběr zboží. Jaká je situace letos?

Covidová pandemie aneb Říjen 2020

Aut viditelně méně, než bývá obvyklé, o samotných lidech mezi jednotlivými stánky nemluvě. Zboží je přitom stejné jako jindy, a jak podotkli samotní prodejci, i navzdory zvýšeným nákladům za nezměněné ceny. Tak to nyní vypadá na oblíbených trzích, jen co by kamenem za hranice dohodil.

„Lidí je rozhodně méně, teď tak čtvrtina toho, co jindy. Je jich maličko. A je to hodně vidět i na tržbách,“ říká polsky usměvavá stánkařka Ewa, u níž mohou lidé v této době nakoupit umělé kytky na hroby.

„U stánku musím mít připevněnou dezinfekci, nosit roušku, ale prodáváme. Držím si naději, že nám trhy nezavřou,“ věří.

Otevřeno, ale do kdy?

A dokud jsou trhy otevřené, našinci toho využívají.

„Za osmdesát korun u nás takhle velké chryzantémy v květináči neseženete ani náhodou,“ zdůvodňuje svou návštěvu paní Božena a polský zahradník Adam Zajac, u něhož je koupila, je za to rád.

„Je to marné, slabé. Lidé se bojí. Mám tak třicetiprocentní tržby, než jsem touhle dobou měl minulý rok,“ přiznává.

Trhy v Zabełkówě v roce 2019:

Trhy v Zabełkówě v roce 2018:

Také polská vláda podle něj téměř každý den přichází s novými opatřeními. „Do 1. listopadu budou trhy otevřené, pak se uvidí. Já myslím, že pak je zase zavřou, stejně jako na jaře, kdy jsme začali znovu prodávat zase až koncem května,“ říká polský zahradník.

Na sto Čechů dva Poláci

Podle jiných je možné, že pokud bude reálně hrozit zavření trhů, prodejci půjdou s cenami ještě dolů, aby prodali co nejvíce zásob. A budou věřit, že jedna či druhá strana nezavře hranice.

„Vždyť na sto Čechů tu na burze připadnou dva Poláci,“ odhaduje Zajac, u něhož mohou lidé sehnat, na rozdíl od paní Ewy, jen živé květiny.

Otázkou pro mnohé české zákazníky přitom bylo, zda se trhy vůbec budou konat. Od soboty totiž polská vláda zpřísnila opatření: na dva týdny uzavřela restaurace, bary a omezila setkávání na pět lidí, přičemž děti mohou ven jen od 10 do 16 hodin, navíc výhradně v doprovodu dospělého.

„Popravdě jsme se ani nedívali, jestli jsou trhy otevřené. Jsme z Bohumína, máme to po ruce. Když tak bychom se zase otočili zpátky,“ říká paní Marcela, která na trhy jezdí několikrát ročně. „Zboží je stejně, ale lidí znatelně méně,“ všímá si.