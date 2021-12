Smluvní termín dokončení prací na obchvatu Frýdku-Místku je aktuálně až v září příštího roku (původně začátek roku 2022), nicméně první etapa vedoucí Místkem od Příboru a od Ostravy by měla být připravena k omezenému provozu ještě letos. Vykompenzuje se tím tak avizované a dodatkem smlouvy schválené zpoždění druhé etapy ve Frýdku od řeky Ostravice po Dobrou.

Práce v Místku skutečně směřují k brzkému otevření. Cementobetonové pojezdové desky už jsou na svém místě, tam, kde nejsou vhodné, už pomalu finišuje pokládka asfaltu. „Maximální snahou zhotovitele je úvodní části obchvatu zprovoznit co nejdříve. Úsilí všech zúčastněných stran směřuje k otevření první etapy dálnice D48 ještě v tomto roce,“ řekl Deníku mluvčí ŘSD Miroslav Mazal s tím, že dopravě ve městě uleví každý dostupný úsek D48.

„Jsme proto v kontaktu se stavbaři a bez přestání pokračují snahy o uvedení některých tras do provozuschopného stavu. Přesnější termíny jsou stále závislé na počasí a na vývoji koronavirové situace,“ dodal Mazal.

Omezený provoz stavbouŽe nepůjde o úplné dokončení první etapy obchvatu a její plnohodnotné otevření, Deníku upřesnil Jaromír Drkoš ze společnosti Porr, která je zhotovitelem první etapy. „Žádost se týká pouze předčasného užívání, tedy omezeného provozu stavbou,“ podotkl Drkoš.

Kvůli plánovanému napojení budovaného obchvatu nyní v okolí až do 21. prosince dochází k omezením v provozu, která se budou v následujících třech týdnech několikrát měnit. „Důvodem dočasné úpravy provozu na dálnici je napojení nově budovaného úseku dálnice D48 na stávající dálnici D48 u Frýdku-Místku,“ potvrdilo ŘSD maximální úsilí na letošním zprovoznění úseku.

Město řeší, co s průtahemA radost mají také v některých okolních provozovnách, například v čerpací stanici Shell ve Staříči při výjezdu z Frýdku-Místku směrem na Ostravu, která byla donedávna zabedněná OSB deskami proti zlodějům a vandalům kvůli svedení provozu do protějšího směru. „Rok jsme byli zavření, navíc od února se Shell rozhodla modernizovat interiér, takže budeme znovu zavření,“ popsala Deníku obsluha ne zrovna šťastné načasování modernizace. „Alespoň že nás během té doby, co jsme byli zavření, přemístili na jiné provozovny, kterých má Shell v okolí dostatek,“ řekla žena.

Obchvat Frýdku-Místku by měl po svém kompletním dokončení výrazně ulevit dopravě ve městě, kterým projede 45 až 50 tisíc aut denně. Po zprovoznění obchvatu by to podle odhadů měla být necelá polovina. A Frýdek-Místek proto řeší, jak zklidněný průtah městem upraví, aby mezi oběma částmi nevytvářel neprostupnou bariéru.

„Budoucí vzhled ulice Hlavní ve Frýdku-Místku je nyní v rukou odborníků z Českého vysokého učení technického v Praze,“ uvedla mluvčí města Jana Musálková Jeckelová s tím, že se zkoumá, zda poté budou místo stávajících čtyř pruhů dostačovat jen dva a nakolik bude možné okolí silnice estetizovat. Výstupy odborníci z ČVUT městu představí začátkem roku. Přijedou už po zprovozněné části obchvatu?