Ten již více než tři roky provozuje elektronické aukce. Za tu dobu jich uskutečnil téměř dvanáct tisíc, ze kterých stát získal bezmála miliardu korun. K mání jsou mimo jiné i věci zajištěné odsouzeným zločincům. Jeden z nich na základě soudního rozhodnutí přišel o bezmála půl bitcoinu (BTC) za více než půl milionu korun. Jak Deníku řekla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová, aukce se uskuteční hned po Velikonocích. „Jedná se o první aukci kryptoměny v majetku ÚZSVM,“ uvedla Tesařová.

Ve hře je 0,42352938 jednotek virtuální měny BTC. Zabaveny byly bankovnímu podvodníkovi, kterého i s jeho kumpány dopadli moravskoslezští policisté. Za poslední roky jde o jeden z největších případů bankovního pirátství u nás.

Podvodníci

Muž na internetu získal identifikační údaje bezmála čtyř tisíc platebních karet z celého světa, včetně České republiky. Se dvěma kumpány nakupovali zboží a služby na internetu, dobíjeli si také kredity a internetové peněženky. Hlavní organizátor informace o platebních kartách koupil na ruském serveru za bitcoiny. Následovalo několik tisíc transakcí. Zhruba ve třetině z nich byli podvodníci úspěšní. Celková škoda se pohybovala v řádech milionů korun. Šéf skupiny dostal deset let, první z jeho kumpánů osm let, druhý, který se ke všemu přiznal a jeho účast byla relativně malá, vyvázl s podmínkou.

Cena

Cena výše zmíněných 0,42352938 jednotek BTC je v rámci aukční nabídky stanovena na 523 607 korun. Je ale pohyblivá a v posledních dnech kolísala směrem nahoru i dolů. Například v pondělí v pravé poledne byla hodnota 0,42352938 BTC přibližně 534 tisíc korun. Koupě by se tak v daný okamžik vyplatila pouze za vyvolávací cenu. Pokud by se někdo rozhodl „přihodit“, prodělal by.

Minimální navýšení je totiž dvacet tisíc korun. Definitivní vyvolávací cena bude stanovena až v den dražby. „Podle aukční vyhlášky, která je přílohou této nabídky, bude hodnota nejnižšího podání stanovena jako výše XBP indexu k 8. hodině SEČ ke dni zahájení aukce,“ uvedla mluvčí úřadu. Za poslední měsíc byla maximální hodnota této kryptoměny v sobotu 13. března, a to téměř 1,350 milionu korun za jeden BTC. Elektronické aukce se bude moci zúčastnit každý, kdo se zaregistruje na webu www.nabidkamajetku.cz a zaplatí do 6. dubna vratnou kauci ve výši čtyřicet tisíc korun. Elektronická aukce proběhne ve dnech 7. dubna od 15 hodin do 8. dubna 15 hodin.