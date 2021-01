Střední školy zřizované Moravskoslezským krajem by měly do maturitních oborů přijímat žáky na základě jednotných přijímacích zkoušek Cermatu. Dnes to Rada Moravskoslezského kraje doporučila ředitelům všech krajských středních škol.

Rada kraje doporučila ředitelům krajem zřizovaných středních škol, aby v prvním kole přijímacích zkoušek využila jednotné přijímačky Cermat. Na snímku studentky ISŠ Český Těšín. | Foto: ISŠ Český Těšín

„Využití zkoušky Cermatu zajistí udržení kvality žáků, kteří na střední školy nastoupí do maturitních oborů. Jednotnou přijímací zkoušku podpořily také školské asociace působící v našem kraji, a to i přesto, že v tomto roce není na základě rozhodnutí ministra školství jednotná cermatovská zkouška povinná. Jsem velmi rád, že mají krajští radní i školské asociace stejný postoj i v této složité době. Přece jenom, jednotné přijímací testy jsou v našem regionu dlouhodobou záležitostí a jejich využití zajistí udržení kvality našeho středoškolského vzdělávání a umožní přijetí nejvhodnějších uchazečů do maturitních oborů,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.