Stavební práce na revitalizaci Stříbrného jezera komplikuje jeho vysoká hladina. Problém se stoupající vodou dostane k vyřešení nový stošedesátimetrový odvodňovací kanál, který je v současné době projektovaný a jeho stavba by měla začít v září.

Stříbrné jezero v Opavě prochází revitalizací. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

„Jednání se státem probíhají dobře. Ve spolupráci s ním a zhotovitelem je nutné dotáhnout akci smluvně do konce. Děláme všechno proto, aby to bylo co nejdříve," slibuje opavský primátor Tomáš Navrátil. Podle předpokladu by měl stát uhradit 80 procent nákladů a zbytek zaplatí město Opava.