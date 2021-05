/FOTO/ Arboretum Nový Dvůr, stejně jako celou řadu jiných lokalit na Opavsku, zasáhla ve čtvrtek blesková povodeň. Pracovníci arboreta od brzkého rána pracují na odklízení bahna, kamení a dalších naplavenin. Celá řada prvků v parku byla poškozena - bohužel i těch nedávno vybudovaných nebo právě budovaných.

Nepříjemnost v arboretu Nový Dvůr. | Foto: Slezské zemské muzeum

S velkou nepříjemností pracovníci arboreta statečně bojují a co víc - nechávají jej i přes tuto nešťastnou událost otevřené pro veřejnost. Zatím netuší, jak dlouho bude trvat, než uvedou parkovou expozici do původního stavu, neboť části parku jsou opravdu poškozené, některé cesty jsou ale přístupné a návštěvníci by měli respektovat značení, kudy se pohybovat a kam nevstupovat.