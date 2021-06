„Máme radost, samozřejmě,“ říká člen rady spolku S.O.S. Karviná Radim Kravčík a dodává, že momentálně probíhají administrativní záležitosti kolem převodu nemovitosti na nového majitele – řeší se kupní smlouva, platba, zápis do katastru.

Sbírka pokračuje

Peníze na koupi nemovitosti se podařilo shromáždit díky veřejné sbírce, do níž přispěly stovky lidí nejen z Česka, ale třeba i Polska. Podle organizátorů sbírky jim zřejmě byla sympatická snaha o záchranu objektu, který je významnou součástí historie Fryštátu. „Všem, kteří přispěli, patří velký dík,“ uvedl Kravčík s tím, že lidé stále mohou přispívat.

Sbírka stále pokračuje a peníze, teď už majitel budovy využije na její rekonstrukci. Ta však bude postupná, podle finančních možností. „Budeme hledat dotační tituly a necháme zpracovat projekt na rekonstrukci,“ dodal Kravčík

Nejdříve ze všeho chce nový majitel z budovy vystěhovat bezdomovce a vyklidit zevnitř nepořádek. A samozřejmě zajistit tak, aby do ní nikdo svévolně nemohl vstoupit. Ještě letos by to chtělo novou střechu, aby do objektu nezatékalo.

Zázemí pro spolky i malá galerie

A v plánu na letošní rok už jsou i akce pro veřejnost, kde by se veřejnost mohla seznámit s historií místní železnice i celého města. Na propagaci železnice a historických vlaků chce nový majitel spolupracovat se Slezským železničním spolkem, který pořádá podobné akce v v rámi celého Ostravska a Karvinska.

Plány na budoucí využití budovy v Palackého ulici ve Fryštátě se nemění. Už dříve členové spolku S.O.S. Karviná deklarovali, že chtějí po opravě nabídnout jako zázemí pro místní spolky, mohlo by tam být železniční muzeum a malá galerie. Především ale budova z roku 1898 zůstane pro budoucí generace jako ukázkou železniční architektury z přelomu 19. a 20. století a památkou připomínající historii Fryštátu.

K TÉMATU

Nádraží ve Fryštátě fungovalo v letech mezi lety 1898–1962 a leželo na jedné z odboček Severní dráhy císaře Ferdinanda. V průběhu let střídalo názvy: Freistadt in Schlesien, Fryštát ve Slezsku až po současné Karviná-město. Až do 60. let minulého století tudy vedla železnice z Bohumína a Petrovic dále do Ráje, Darkova, Lipin a Karvinné, odkud se dalo cestovat dále do Ostravy nebo Těšína.