Ve velké staveniště se změnila pole na dohled od Postřelmova. Stavbaři zde budují čtyřprodou silnici. Ačkoli se s jejím zprovozněním mluví hlavně o úlevě pro obyvatele Bludova, také Postřelmovským přinese její otevření včetně nové spojky na silnici I/11 úlevu.

„Pevně věřím, že jakmile bude dotažena trasa do Šumperka, budou auta na Bludov a Šumperk jezdit po obchvatu,“ říká starosta Postřelmova Jiří Pumprla. Připomněl další investice v obci. „Vedle nového sportovního areálu je pole, kde teď roste kukuřice, ale máme tam navrženo 23 rodinných domů, ať řadovek nebo samostatných. Nejprve musí proběhnout změna územního plánu. Bydlení v Postřlmově je často poptávané. Asi půjdeme cestou přípravy projektové dokumentace a pak uvidíme, jestli bude výstavba v roli obce nebo developera, který se o vše postará,“ doplňuje starosta Pumprla.

Jsou v Postřelmově k výstavbě připravované i další lokality?

Pod stavebním povolením je lokalita Vyhnálov – jih kousek nahoře, tam by se jako první realizovalo šest pozemků. Potom developersky směrem na Chromeč jsou dvě lokality, U Kapličky a U Splávku, tam je po šesti stavebních parcelách. Deset je developera, dvě jsou obce.

Jaké další investice kromě stadionu řešíte v letošním roce?

Už se rozjela oprava zdravotního střediska, v suterénu oprava instalace a šaten pro lékaře. Následovat bude oprava vstupu, celková fasáda, zateplení a práce s tím spojené. A chceme pomalu rozjet lokalitu Vyhnálov – jih. V dlouhodobějším výhledu pak máme prostor bývalého koupaliště, kde máme vybranou studii a chceme v ní pokračovat. Měla by zde vzniknout kombinace klidové zóny se zázemím skautů. V budoucnosti bychom se měli věnovat kulturnímu domu. Zvenku je opravený, ale je třeba ho řešit zevnitř.

V Postřelmově se rovněž zpomaluje rychlost. Omezená padesátka už nestačí. Zóna 30 zahrnuje území vymezené hlavními silnicemi na Šumperk a na Sudkov. Letmý pohled do mapy ukazuje, že pokrývá více než polovinu území obce. „Zóna je pod třicítkou, ale můžu říct, že se tato rychlost moc nedodržuje. Hlavně tam ale platí pravidlo pravé ruky. To je jedna z nejdůležitějších věcí, lidé si na to zvykají a nehlásí nějaké problémy,“ řekl starosta Pumprla.

Třicítková zóna v Postřelmově platí řadu let. Snížená rychlost má v obci opodstatnění. Řada uliček mezi domy je úzká a stěží se v nich vyhnou dvě osobní auta. Aby nižší rychlost podpořila, nechala místní samospráva ve frekventovanějších uličkách instalovat retardéry. Ve Spojovací ulici jsou do vozovky namontovány příčné prahy, na Vyhnálovské nechala obec v rámci revitalizace před několika lety přebudovat křižovatky. Jejich prostor je oproti okolním ulicím vyvýšený.

„Někomu to vyhovuje, někdo na ně nadává, ale já si myslím, že to splňuje účel. Když tam jede auto vyšší rychlostí, než by mělo, tak na to doplatí,“ podotkl starosta. Zóny s třicetikilometrovou rychlostí zavádí i město Olomouc.

Součástí oprav za 3,7 milionu korun je úprava místa pro přecházení či nové parkovací zálivy. Prostor na podzim doplní nové keře, které mezi silnicí a železniční tratí vytvoří živý plot. „Nově opravená vozovka s povrchem z asfaltového betonu má nyní šířku pět metrů a v nově vybudovaném zálivu pro podélné stání může parkovat třináct osobních vozidel. Dopravní režim v místě je nově řešen jako zóna 30,“ popsal náměstek olomouckého primátora Martin Major, který má v kompetenci dopravu.

Rozjíždí se stavba obchvatu

Kolem Postřelmova se také bude stavět obchvat na Šumperk. Pomůže i Postřelmovu? „Uvidíme. Řidiči v Zábřehu ještě nemusí odbočovat doleva. Než se jiní narovnají na cestu na obchvat, jsou na začátku Postřelmova a tady projedou rovně a jedou dál. Proto je zatím cesta na Šumperk výhodnější stále přes Postřelmov. Ale pevně věřím, že jakmile to dotažena trasa do Šumperka, budou na Bludov a Šumperk jezdit po obchvatu,“ doufá Pumprla.

Postřelmov také získá po elektrifikaci místní železniční trati přímé rychlíkové spojení s Brnem a osobními vlaky i s Olomoucí. Což ale ne vždy musí značit výhodu. „Ty rychlíky jezdí vyšší rychlostí, než mají povoleno. Jeden přejezd, u Špice, máme chráněný závorami, zbytek přejezdů je ale nechráněných a v průměru jednou ročně se u nás stane železniční nehoda. Někdy dopadne dobře, jindy tragicky,“ krčí rameny Pumprla.

Právě u dvou nejproblematičtějších přejezdů přímo v obci se ale nyní situace zlepšila. Správa železnic dostala nařízeno vybudovat na přejezdech lepší zabezpečení. Z hygienického hlediska prý musí omezit vyzvánění. A protože když spadnou závory, zabezpečovací zařízení vyzvánět přestane, prošlo vybudování dvou přejezdů chráněných závorami z Nové na Zahradní a z 1. máje na Vyhnálovskou. Tedy na kritičtější přejezdy. Realizovat by se mohly už příští rok. Obec vybuduje chodníky, které na přejezdy navazují.