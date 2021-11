Na ostravském náměstí byly připraveny desítky stánků, otevřely však pouze některé. Vůbec prvním byl v osm hodin Pavel Hradil z Havířova. Stánek nazvaný Farmářské brambůrky během první hodiny navštívilo zhruba dvacet lidí. Svou roli zřejmě sehrála i výzva k podpoře, kterou den předtím zveřejnili na sociálních sítích.

„Svařák, prosím. Aspoň takto vás chceme podpořit,“ uvedl mladý muž. Hned za ním přišly dvě dívky, které pečlivě vybíraly z velké nabídky bylinkových sirupů. „Možná zázvorový,“ zvažovala jedna z nich. Cestu ke stánku si našli i řemeslníci z nedaleké stavby a další kolemjdoucí.

„Na odbyt jde hlavně svařák, ale velký zájem je také o naše brambůrky, které sami vyrábíme,“ řekl Deníku Pavel Horák. Že by v pátek vůbec neotevřeli, neuvažovali.

„Den předtím jsme všechno přivezli a připravili. Ale vím, že někteří to chtěli udělat až dneska ráno. A ti zřejmě vůbec neotevřou,“ dodal Pavel Horák. Že je nutné covidovou situaci řešit, chápe. Nerozumí však způsobu. „Myslím, že to šlo udělat i jinak,“ dodal Pavel Horák s tím, že podle něj mohly stánky zůstat otevřené každý den do večerních hodin.

Stejně jako další stánkaři musí řešit, co s neprodaným zbožím. „Máme obchod v Havířově, prodáváme i přes e-shop. Dokonce se nám ozvala paní z centra Ostravy, že bychom u ní mohli k prodeji využít část plochy. Uvidíme,“ řekl Pavel Horák.

Během dopoledne postupně otevíraly další stánky, stále však převažovaly ty zavřené. Nejvíce prodejců nabízelo svařák a další nápoje. V dešti, který se posléze změnil ve sněžení, lidé s kelímky v rukou postávali u stolů pod stříškami uprostřed náměstí i pod stánky, jež zůstaly zavřené.

Zákazníci však nenechali bez povšimnutí ani sýrové speciality nebo vánoční ozdoby. „Je to škoda. Působí to na mě hodně smutně. Na Vánoční trhy jsem se vždy těšila, navozují tu správnou pohodovou atmosféra. Ta je teď ale pryč,“ pokrčila rameny starší žena.