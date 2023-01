Předsedu své strany přitom nepodpořili moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura Podle Stanislava Balíka to ukazuje to, jak omezený význam mají doporučení nejrůznějších celebrit – zpěváků, herců, ale i politiků. „Ostravský hejtman i primátor nejsou ve svých funkcích především díky svým kvalitám, ale díky hnutí, které vedli do voleb,“ říká politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Národního institutu SYRI.

Volby provázela neobvykle vysoká účast, vyšší než v prvním kole minulých prezidentských voleb i vyšší než ve volbách sněmovních. Staly se prezidentské volby z hlediska veřejnosti vůbec nejdůležitějšími v zemi?

Ano, z hlediska veřejnosti jsou prezidentské volby už v zásadě od roku 2013 nejdůležitější. A je to i pochopitelné. Jde o jednoduchý a srozumitelný volební systém, kde si vybíráte jednu postavu – ne stranu s různými kandidáty, poslanci, ministry. Volební systém chápete – vyhrává ten, kdo má nejvíc hlasů. Žádné přepočty někde v zákulisí nebo dokonce pocity nespravedlnosti jako v obecních volbách. Na druhou stranu to ale neznamená, že když nějaké volby veřejnost považuje za nejdůležitější, jsou nejdůležitější i skutečně. Na každodenní život občanů mají a budou mít vždy větší vliv volby parlamentní.

Podpora Andreje Babiše v Moravskoslezském kraji je po Ústecku nejvyšší v republice. Zdejší hejtman a primátor Ostravy za ANO přitom uvedli, že ho volit nebudou. Co to vypovídá o jejich vlivu na voliče? Jaký může mít jejich postoj k volbě Andreje Babiše naopak vliv na jejich další politickou kariéru?

Ukazuje to, jak omezený význam mají doporučení nejrůznějších celebrit – zpěváků, herců, ale i politiků. Ostravský hejtman i primátor nejsou ve svých funkcích především díky svým kvalitám, ale díky hnutí, které vedli do voleb. Neznamená to samozřejmě, že tímto jejich prohlášením končí jejich kariéra v ANO, může být ale samozřejmě ohrožena. Toho si nicméně byli oba dva určitě vědomi – a dost možná je to součást nějaké jejich dlouhodobější strategie.

Čím si vysvětlit, že i v baštách SPD (okresy Jeseník, Bruntál), zůstala podpora Jaroslava Bašty daleko za zisky této strany ve sněmovních volbách?

Je to jedno z velkých překvapení těchto voleb – jak celorepublikově, tak právě ve vztahu ke zmíněným okresům. Konkrétně na Jesenicku přišlo volit o 3 procenta voličů víc než ve sněmovních volbách 2021, a Jaroslav Bašta dosáhl jen zhruba na polovinu zisku SPD v oněch volbách. Zdá se, že jednak podcenil předvolební kampaň, a především, že v samotném závěru v televizních debatách vystupoval už natolik podivně, že se polovina voličů SPD rozhodla hlasovat jinak, zřejmě pro Andreje Babiše. Ten naopak na Jesenicku získal téměř polovinu hlasů, o dvanáct 12 procentních bodů více než ANO v roce 2021.

Ve sněmovních volbách mělo ANO v Olomouckém kraji 29 procent, nyní Andrej Babiš čtyřicet. „Vysál“ hlasy voličů SPD nebo bral i jinde?

Andrej Babiš se stylizoval do role hlavního opozičního tribuna. Kromě Jaroslava Bašty žádný další z kandidátů nehrál explicitně opoziční roli. Kdybychom v Olomouckém kraji sečetli výsledky Babiše a Bašty, máme cirka 45 procent, což je jen o tři procenta víc než ANO a SPD v roce 2021. Kdybychom k nim ale připočítali i výsledky Přísahy, ČSSD, KSČM, Trikolóry a Volného bloku, které se všechny dnes vymezují explicitně opozičně, byl by jejich zisk téměř šedesát procent. V tomto směru tedy zůstal Andrej Babiš i v Olomouckém kraji daleko za svým potenciálem. A naopak se ukázalo, že přinejmenším Petr Pavel, ale možná i Danuše Nerudová, dokázali oslovit přinejmenším část voličů parlamentních opozičních stran.

Má Andrej Babiš v druhém kole v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji šanci dominovat podobně jako minule Miloš Zeman?

Bude to mít mnohem těžší, neboť se zdá, že hodně svého potenciálu vyčerpal už v prvním kole. V Olomouckém kraji získal Andrej Babiš v prvním kole skoro o šest procentních bodů méně než Miloš Zeman v roce 2018, v Moravskoslezském o čtyři a půl, ve Zlínském o více než pět. To není zanedbatelný hendikep, uvědomíme-li si, že Miloš Zeman nakonec celorepublikově vyhrál druhé kolo „jen“ o půldruhé procento.

Jaké vidíte silné a slabé stránky Andreje Babiše a Petra Pavla v druhém kole a co musí udělat, aby vyhráli?

Andrej Babiš může zkusit udělat totéž, co Miloš Zeman před pěti lety – zburcovat chronické nevoliče, aby vstali a šli volit. Je ale otázka, zda je to ještě reálné. Za poslední čtvrtstoletí nepřišlo k žádným jiným volbám tolik voličů, jako k letošnímu prvnímu prezidentskému kolu. Petr Pavel potřebuje přesvědčit především voliče Danuše Nerudové a Pavla Fischera, že je výrazně lepším kandidátem než jeho soupeř a že nestačí, aby to nehodili Babišovi, ale aby se zvedli a šli hlasovat pro něj. Viděli jsme v minulých volbách, že Jiřímu Drahošovi nestačilo, že jej podpořila drtivá většina neúspěšných kandidátů. Bylo potřeba přesvědčit jejich voliče, a to se mu nepodařilo. Petr Pavel ale je už nyní evidentně podpořen širší voličskou koalicí, bude tak snadněji získávat ještě další podporu.