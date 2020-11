Ančincová s Gazdíkem cílí na takzvané whistleblowery (zpravidla stávající či bývalý zaměstnanec nějaké organizace, který upozorní na nezákonné praktiky zaměstnavatele – pozn. red.). Politici se domnívají, že se bojí promluvit. „Chtěla bych vyzvat případného svědka (whistleblowera), který má informace o původci tohoto neštěstí, aby se nebál kontaktovat policejní orgán, případně nás osobně nebo na e-mail becvuresimeted@gmail.com,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Dotyčnému by podle ní mohl být přidělen statut utajeného svědka, pokud by k tomu byly splněny podmínky. „Věřím, že tento krok povede k dopadení viníka. Bohužel možný trest pro pachatele považuji za výsměch vzhledem k tomu, jakou spoušť neznámá látka zanechala na několika desítkách kilometrů vodního toku,” řekla Ančincová.

Podle Petra Gazdíka trvá vyšetřování ekologické havárie neúměrně dlouho. „Kolem kauzy je také celá řada pochybností a nejasných otázek, na které ministr životního prostředí odmítá dát veřejnosti odpovědi. Pak to vzbuzuje oprávněné pocity, že se vše snaží ututlat,“ uvedl poslanec, podle kterého jsou problémy lidí i krajiny na Zlínsku úředníkům v Praze lhostejné. „Proto musíme my politici z regionu začít konat a pomoci najít Policii ČR viníka, který je za katastrofu na Bečvě zodpovědný. Kdybychom od toho dali ruce pryč, bude se to opakovat i v budoucnu a my si naši krajinu likvidovat nenecháme,“ prohlásil Petr Gazdík.