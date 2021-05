Útočník seniora po rozběhu a výskoku kopl do hrudi, takže ten upadl na zem. Následoval kop do hlavy. Člen ochranky naštěstí neutrpěl vážná zranění, je však ve špatném psychickém stavu.

Podle Soni Štětínské z moravskoslezské policie je podezřelému méně než osmnáct let. „Kriminalisté pracují s informacemi od poškozeného, který neutrpěl vážná zranění, ale vzhledem k charakteru útoku se tak mohlo stát. Policisté dále postupně kontaktují osoby, které by mohly k události poskytnout jakoukoliv informaci,“ uvedla Štětínská.

Případ je kvalifikován jako pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Na tento čin pamatuje zákon trestem od tří do deseti let, na mladistvého se vztahuje poloviční sazba, tedy 18 měsíců až pět let.

Incident se odehrál v pondělí kolem dvacáté hodiny u dětského hřiště v prostoru za nákupním centrem. Člen ostrahy se zde dostal do konfliktu se skupinkou mladých lidí. Vše vyvrcholilo brutálním útokem. Celý průběh natáčela ze vzdálenosti několika metrů dívka. Video se pak dostalo na sociální sítě.