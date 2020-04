Ujistili je, že když jim zaplatí, nebudou činit obstrukce při stavebním řízení. Jednoduše si říkali o úplatky. Obviněno je v tomto případu dohromady sedm fyzických osob a dvě právnické. Někteří obvinění strávili kvůli vyšetřování několik měsíců ve vazbě.

Kriminalisté přijali podnět od poškozené právnické osoby na počátku roku 2016 a začali s vyšetřováním.

„Postupným dokumentováním jednání dvojice jsme zjistili, že muži měli vstupovat pod záminkou ochrany krajiny, přírody a životního prostředí do správních řízení u správních orgánů vedených k jednotlivým investičním stavebním akcím, a to v rámci celého Moravskoslezského kraje,“ přiblížil podstatu trestné činnosti hlavní dvojice obviněných Martin Válek, vedoucí odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství PČR v Ostravě.

Nutili investory utrácet peníze zbytečně

Po vstupu do řízení žádali od investorů za nečinění obstrukcí nebo zajištění bezproblémového průběhu stavebních řízení úplatky v různé podobě.

„Jednalo se zejména o přinucení investora, aby si vyžádal a následně zaplatil odborná stanoviska či posudky dendrologické či zoologické. Ty jim dodávala právě k tomuto účelu jimi založená společnost, s jejíž jednatelkou byli dohodnuti. „Spolupracovali“ také s úřední osobou z odboru životního prostředí jednoho magistrátu z Moravskoslezského kraje, která měla vypracovávat již zmíněné posudky pro účelově založenou společnost,“ řekl kriminalista Martin Válek a připomněl, že posudky nebyly v tomto případě pro průběh řízení potřebné, zákon jejich doložení vůbec nevyžadoval.

„O získané finance se dělili, přičemž byly legalizovány vytvářením fiktivních smluv a dohod o provedení prací s vytipovanými spřízněnými osobami, kterým byla vyplácena pouze minimální odměna,“ přiblížil vyšetřovatel.

Nenechali si to líbit a vše oznámili policii

V prvním policii známém případu dotyční muži oslovili přes prostředníka firmu, která stavěla v Ostravě obchodní centrum s tím, že pokud dostanou peníze, stáhnou všechny námitky, kterými blokovali stavbu.

Vydírat měli například i vlastníky společnosti HE3DA, která v Horní Suché na Karvinsku staví továrnu na výrobu baterií. Firma tak musela zahájení stavby pozdržet o čtyři měsíce.



Ekologický aktivista Bohdan Svorník (uprostřed) při debatě s občany v Horních Bludovicích. | Foto: Archiv Deníku

„Jeden z představitelů spolků se přihlásil do stavebního řízení a podal celou řadu námitek, v nichž upozorňoval na podjatost starosty obce i na výskyt čmeláků, otakárka fenyklového, svižníka polního a dalších chráněných druhů zvířat v průmyslové zóně. Ve skutečnosti jim šlo jen o peníze. Proto jsme vše ohlásili policii,“ řekl tehdy ČTK Vladimír Jirka, společník firmy HE3DA. Podle něj všichni věděli, že vyděračská dvojice Svorník a Lapšanský takto fungovala v regionu dlouho, oslovila desítky firem.

Vyděrači chtěli jeden a půl milionu

Vyšetřovatelé zjistili, že obvinění žádali o úplatek v sedmi případech. Zadokumentovaná výše úplatků činí přes 70 tisíc korun. V jednom případě požadovali dokonce úplatek ve výši 1 400 tisíc korun, který však vyplacen nebyl. Ten odmítli zaplatit právě majitelé společnosti He3da z Horní Suché.

Kriminalisté obvinili kromě výše uvedených čtyř další tři fyzické osoby. Ty měly za investory zprostředkovat úplatky (zaplatit za nepotřebné posudky) pro dvojici hlavních obviněných. Stíhané jsou rovněž tři právnické osoby.

Prověřování a následné vyšetřování uvedeného případu bylo podle kriminalistů náročné.

„Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor zajistili policisté různé věci a materiály, kromě jiného výpočetní techniku, mobilní telefony, listinné materiály a rozpracované průzkumy. Museli jsme detailně analyzovat každou zjištěnou a vyhledanou informaci. A nebylo jich málo. Nikdo z obviněných však policii neposkytl žádnou součinnost, s kriminalisty nespolupracoval,“ dodal Martin Válek.

Obvinění (z toho 1 žena) jsou až na jednu osobu z Moravskoslezského kraje, ve věku od 42 do 62 let. Za trestné činy přijetí úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání ve stádiu pokusu hrozí obviněným trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Státní zástupce na návrh kriminalistů podal ve věci obžalobu.