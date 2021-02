PODÍVEJTE SE: Za ledovou krásou u Spálova vyrazily stovky lidí. Není divu

/FOTOGALERIE/ Ledová krása bývalého důlního díla, které nese jméno Petrova skála, přilákala o uplynulém víkendu do Spálova stovky lidí. Někdo volil cestu z odbočky do Spálova ze silnice mezi Jakubčovicemi nad Odrou a Potštátem, jiný vyjel na kopec do centra Spálova.

Ledová krása uvnitř Petrovy skály u Spálova lákaly o víkendu k výletu stovky lidí. | Foto: Deník / Ivan Pavelek