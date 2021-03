„Zhruba 550 osob ve 420 vozidlech bylo vráceno zpět do původního okresu. Udělili jsme jedenáct pokut a poslali jsme dvě osoby do správního řízení na řešení přestupku, kterého se dopustily,“ uvedl Kužel a dodal:

„Situace je celkově klidná. Lidé to vnímají jako záležitost, která byla nastavena a kterou dodržují. Samozřejmě se najdou určité jednotlivé excesy, kdy lidem pracují nervy.“

Policejní kontrola mezi okresy Ostrava a Frýdek-Místek na ulici Místecká, 2. března 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jedno z přestupkových řízení čeká agresivního muže, jenž si odmítl nasadit roušku. „I přes domluvu a vysvětlení nechtěl respektovat určitá nařízení,“ řekl Kužel.

Co se týká lidí, kteří museli svá auta obrátit a vrátit se domů, někteří přiznali, že si chtěli zasportovat, navštívit známé a podobně. Další nedokázali věrohodně doložit, že jedou do zaměstnání. Policisté kontrolují nejen silnice, ale také nádraží a různé spoje. „Snažíme se být maximálně vstřícní k dopravcům a nezpůsobovat prodlevy,“ řekl Kužel.

Pomoc

Moravskoslezským policistům od úterý pomáhá i pět set vojáků. Do ranní směny jich bylo nasazeno na dvě stě. „Jsem velmi rád, že nám tato poměrně velká síla přišla na pomoc, protože šetřím policisty pro běžný výkon služby,“ uvedl Kužel.

Co se týká dokladů potřebných pro průjezd mezi okresy, policisté budou zatím respektovat i elektronickou podobu, akceptují i možnost telefonického ověření údajů. „Snažíme se být maximálně tolerantní,“ řekl Kužel, který však zdůraznil, že ještě během týdne začne policie striktně vyžadovat dodržovaní stanovených pravidel.

Policejní kontrola mezi okresy Ostrava a Frýdek-Místek na ulici Místecká, 2. března 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Víkend

Policisté se již nyní začínají připravovat na víkend. Hory v Moravskoslezském kraji během uplynulých víkendů byly místem častých výletů. „Uvidíme, jak disciplinovaní budou občané. To, že někdo nasedne do auta a odjede, to se stát může. Otázka je, jestli tam dojede přes kontroly, které policie má. Připravujeme se na víkend a sami jsme zvědaví, jak to dopadne,“ uzavřel Kužel.

K TÉMATU

Pozor radar!

Nemilé radarové překvapení chystá policie pro řidiče v ulici Místecké mezi Frýdkem-Místek a Ostravou. V úseku, kde je kvůli „koronavirovým“ silničním kontrolám provoz zúžen do jednoho pruhu, hodlají ochránci zákona nasadit laserový radar. Důvodem je chování řidičů, kteří v tomto místě nerespektují snížení rychlosti. Pokud ji tedy překročí, zastavení je nemine. A kromě kontroly oprávněnosti průjezdu mezi okresy je čeká i pokuta.