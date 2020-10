Obyvatelé jsou pryč kvůli dálničnímu přivaděči, domy z třicátých let minulého století nesplňují potřebné hygienické normy. „Když projíždíme okolo, je to k pláči,“ míní bývalá nájemnice, která žije na jednom východním předměstí. Před sedmi lety, stejně jako sousedé, prodává svou rekonstruovanou domácnost a stěhuje se.

„Byly to byty pro honoraci. Ten náš třípokojový měl přes sto metrů čtverečních, mámin dvoupokojový o patro níže osmdesát. Vevnitř půlkruhové schodiště, na každém patře jinak barevná malba,“ říká. Podotýká, že při předávce novému vlastníkovi – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR – je rohový činžák číslo 1895/2 zcela v pořádku.

Pozvedané podlahy, popraskané topení?

Nyní jdou okolím zvěsti, že v pětipatrovém domě jsou popraskané topení, místnosti vyplavené, podlahy vlivem vlhkosti nadzvednuté. „Je to tak. Ale vše bylo dávno vyřešeno,“ vzkazuje Nina Ledvinová, mluvčí ŘSD. Tato organizace nicméně předává dům do vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

„Jaký je současný stav, to už netušíme. Budova se měla převádět v rámci takzvané velké směny na kraj. A to z důvodu záměru kraje vytvořit z ní administrativní objekt,“ upozorňuje Ledvinová s tím, že dnes je to přesně rok, co jim nepatří. ŘSD během správy činžáku každopádně zajišťuje jeho nonstop hlídání bezpečnostní službou.

Vedlejší dům č. 1896/25 je obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ve druhém patře jsou zřetelné známky požáru, po němž ho nájemníci opouštějí. „Přidělili jsme jim nové prostory. Pro bydlení není podle hloubkové studie tento dům vhodný. Hlukové zatížení z dálničního přivaděče je příliš vysoké,“ uvádí mluvčí radnice Hana Mainušová.

Kromě souseda podnikatele žádajícího (neúspěšně) o odkoupení prázdného činžáku, projevuje o danou nemovitost zájem opět kraj. „Chce tam budovat zázemí pro vedení nově vznikající příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb. Naši zastupitelé už v únoru převod schválili,“ dodává mluvčí. Další kroky jsou na kraji a městu.

…tak popisuje situaci uvnitř bloku, do něhož náleží i prázdné domy č. 1895/2 a 1896/25 Maxmilián Šimek provozující vedle restauraci, hotel a veřejnou střelnici. S radnicí centrálního městského obvodu se ostatně nějakou dobu pře ohledně přístupu přes jeho pozemek do vnitřního traktu činžáků a chce opravu poškozené zídky. „Když rekonstruovali, tak se jim tady příjezd hodil. Teď nechali dvůr ležet ladem,“ zlobí se mezi býlím dosahujícím mu k ramenům. To by ale mělo podle mluvčí úřadu Hany Mainušové ještě na podzim zmizet, technické služby ho budou muset posekat ručně. „Ohledně dalšího zde bohužel nastala patová situace. Obvod nemá dokumentaci, na níž se pan Šimek odvolává. Žádali jsme o předložení z jeho strany, ale chybí vstřícnost,“ tvrdí mluvčí.