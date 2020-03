V Česku počet nakažených koronavirem v pondělí večer stoupl na 1236. Moravskoslezský kraj k 18. hodině měl 127 potvrzených případů.

Vláda na pondělním jednání rozhodla o prodloužení opatření proti koronaviru v Česku do 1. dubna a schválila řadu opatření, která mají pomoci podnikatelům postiženým koronavirem.

V Česku také bude nově možný takzvaný kurzarbeit, tedy zkrácení pracovní doby zaměstnanců, přičemž ušlý zisk zaměstnavatelům uhradí stát.

Představitelé vlády dnes také schválili novelu zákona o státním rozpočtu se schodkem 200 miliard korun. Již dříve odpoledne vláda informovala o tom, že schválila dočasné pozastavení elektronické evidence tržeb (EET) - více zde.

SOUHRN DNE

Rychlotesty z Číny v Moravskoslezském kraji? Chybovost až 80%

S rychlotesty z Číny na odhalování koronaviru je zásadní problém. Krajská hygienička Pavla Svrčinová po pondělním zasedání krizového štábu Moravskoslezského kraje uvedla, že chybovost se v prvních dnech používání pohybovala okolo 80 procent! Testy vykazovaly falešně pozitivní i falešně negativní výsledky - více zde

Češi v akci: ušili roušky, teď se lidé vrhli na pomoc kadeřnicím či hospůdkám

Kde selhává stát, pouští se do pomoci druhým s velkou vervou samotní lidé. V minulém týdnu tak celé Česko šilo roušky, před galanteriemi byly fronty na gumičky, stuhy, nitě a látky. Nyní se rozjíždí nová pomoc ze strany lidí. Začínají nakupovat poukázky na služby u svých oblíbených živnostníků, kteří musí mít kvůli koronavirovým opatřením zavřeno a dostávají se do zoufalé finanční situace - více zde

Lékaři v kraji budou nově objednávat na koronavirus pacienty přes aplikaci

Moravskoslezský kraj spustil další webovou aplikaci, která má pomoci s bojem s koronavirem. Nově tak mohou praktičtí lékaři objednávat své pacienty k vyšetření na koronavirus v odběrových místech, kterých je aktuálně devět - více zde

Slezská nemocnice v Opavě prosí o respirátory s nejvyšší ochranou soukromníky

Nejen Slezská nemocnice v Opavě bojuje s nedostatkem respirátorů s nejvyšší ochranou FFP3. Proto se rozhodla oslovit všechny soukromé majitele těchto respirátorů - více zde

Za tři měsíce bychom mohli dosáhnout vrcholu infikovaných, říká imunoložka

Zásadní problém koronaviru tkví v tom, že infekci šíří i lidé, kteří nemají žádné příznaky, takže o nákaze sami nevědí. Oficiální čísla nakažených se tak od reality výrazně liší - více zde

Třinecké železárny nechtějí omezit výrobu

Ocelářská unie včetně Třineckých železáren se bouří proti návrhu předsedy OS KOVO na přerušení výroby v českých firmách - více zde

Z nemocnice v Orlové bude dočasně LDN

Moravskoslezský kraj v pondělí rozhodl, že nemocnici v Orlové využije pro dlouhodobě nemocné pacienty z ostatních nemocnic kraje - více zde

Otec může na porodní sál ve FN Ostrava bezprostředně po porodu

Fakultní nemocnice reaguje na zákaz přítomnosti otců u porodu a dává jim možnost navštívit novopečenou maminku a své dítko alespoň okamžitě po porodu - více zde

V Karviné začalo fungovat odběrové místo

Úderem pondělní osmé hodiny začalo v karvinské nemocnici fungovat odběrové místo pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem. „K vyšetření je ale třeba indikace Krajské hygienické stanice,“ připomíná mluvčí nemocnice Věra Murínová - více zde

Tramvaják z Ostravy přiměl řidiče nosit roušky. S kolegy je i vyrábí

David Magdolen řídí v Ostravě tramvaj už sedmnáct let, ale za tu dobu nezaznamenal žádnou situaci, podobnou té stávající mezi lidmi pozoruje zvýšenou solidaritu, kterou sám preferuje. Byl to ostatně on, kdo kolegy řidiče přiměl nosit ochranné roušky - více zde.

OHLÉDNUTÍ ZA VÍKENDEM: Lysá hora, královna Beskyd, nyní patří solitérům a párům

Jako za starých časů, pochvaluje si Ivo mířící od Butořanky nahoru s plechovkou nošovického piva v ruce, šátkem přes obličej a rozepnutým overalem. Sníh navzdory jaru přibývá a lidí naopak – kvůli koronaviru – moc nepotkává. Přečtěte si reportáž redaktora Deníku Radka Lukszi, který v neděli vyrazil na nejvyšší horu Beskyd - více zde

