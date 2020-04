ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 9.4. 17:25): 574

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 9.4. 19:00): 558

Ostrava: 199

Frýdek-Místek: 120

Karviná: 98

Opava: 67

Nový Jičín: 43

Bruntál: 21

Počet uzdravených: 24

Počet mrtvých: 10



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

Mapa MZ, 9. dubna, 17.25 hodin.

Mapa KHS, 9. dubna, 19 hodin.

