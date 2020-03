"MZd opakovaně nesprávně vykazuje stav pozitivně testovaných v našem kraji. Důvodem je to, že naše laboratoře vyhodnocují i pro jiné kraje a oni pak tyto případy vykazují jenom za náš kraj. Už jsme je na to několikrát upozorňovali," upozornil na sociálních sítích v sobotu hejtman Ivo Vondrák.

O den později, v neděli ve 22 hodin, informaci doplnil o aktuálním počtu nakažených. "V mapách udávané zotavené případy jsou aktuálně 2 (byli 3). Důvodem byl nesoulad včerejších a dnešních podkladů ze Slezské nemocnice, který byl dnes narovnán. Jednalo se o pacienta, který byl vykazován jako zotaven, avšak ve skutečnosti byl převezen na jiné oddělení téže nemocnice. Za posledních 12 dní od 18. března máme průměrný nárůst 19,5 pozitivně testovaných denně, a to si zatím držíme," uvedl v neděli večer hejtman.

Koronavirus v Česku má už 16 obětí. Za neděli tak přibylo pět mrtvých. Nakažených je celkem 2775. Na webu o tom v neděli večer informovalo ministerstvo zdravotnictví. Uzdravených zůstává 11 lidí - více zde

Starosta Bruntálu velkými písmeny a s vykřičníky: Máme PRVNÍHO ZOTAVENÉHO!

„Hezké sobotní dopoledne, oproti počtům ze včerejšího večera se nic nezměnilo. Okres Bruntál 20 případů, Bruntál jako obec s rozšířenou působností 12 a město Bruntál 6,“ shrnul starosta Bruntálu Petr Rys setrvalý stav koronavirové statistiky v sobotu. Už v neděli se ale strohá řeč čísel změnila v obrovskou radost a vlnu emocí - VÍCE ZDE

Do kraje dorazil zdravotnický materiál od vlády i z Číny

Moravskoslezský kraj má další zdravotnické pomůcky, které mu zaslal stát. Teď je budou hasiči distribuovat do zdravotnických a sociálních zařízení a dále k lékařům do ambulancí či k lékárníkům a zubařům - VÍCE ZDE

OBRAZEM: Koronavirus ovlivňuje také život v Centru sociálních služeb v Hrabyni

/FOTOGALERIE/ Pečovatelky, pečovatelé, sociální pracovníci, ale i fyzioterapeuti nebo všeobecné sestry v sociálních službách musejí v současné situaci čelit velkému tlaku, když se každodenně snaží pomoci nejzranitelnější a nejohroženější skupině obyvatel - VÍCE ZDE

V Bolaticích na Opavsku hořela stodola, požár nepřežilo třináct býků

Osm jednotek hasičů zasahovalo v sobotu odpoledne až do večera v Bolaticích na Opavsku u požáru velké stodoly, v níž bylo umístěno třináct býků a býčků. Zachránit se žel nepodařilo ani jedno zvíře - VÍCE ZDE

Podívejte se: Přehrada Olešná byla v pátek plná lidí, v sobotu jich ubylo

/FOTOGALERIE/ Zajímavá byla situace na přehradě Olešná u Frýdku-Místku. Zatímco v pátek odpoledne tam lidé chodili v poměrně velkém počtu, v sobotu tam začala hlídkovat městská policie a lidí rázem ubylo - VÍCE ZDE

Podívejte se: V Bělském lese v Ostravě bylo v sobotu "narváno". Virus nevirus

/FOTOGALERIE/ Po chladnějších dnech, kdy bylo venku, nepočítáme-li města, téměř liduprázdno, se karta obrátila. S koncem týdne se vylidnila města a lidé houfně začali vyrážet na vzduch - VÍCE ZDE

Koronavirus uzavřel i ostravskou zoo. Roztomilý malý šimpanz se má k světu, podívejte se - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Svinov v době nákazy - místo k nepoznání. Kdo nemusí, necestuje

/FOTOGALERIE/ Hlavní hybnou silou Ostravy-Svinova je železniční doprava. V současnosti, kdy lidé prakticky necestují, je z něj místo duchů. A místní najednou mají kde parkovat - VÍCE ZDE

Opuštěná krása Slezské Ostravy. Podívejte se, jak nejstarší obvod čelí nákaze

FOTOGALERIERIE, ROZHOVOR/ Deník zavítal ve svém seriálu také do Slezské Ostravy, kde zjišťoval, jak koronavirovou krizi zvládá jeden z nejmladších starostů v zemi Richard Vereš - VÍCE ZDE

FOTO: Nejlevnější benzin v kraji? Zřejmě v Mošnově! Tankovali jste dnes levněji?

Už minulý týden Deník informoval, že cena benzinu v Ostravě klesla výrazně pod třicetikorunovou hranici - ale cena benzinu jako před cca 15 lety - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Kancelářské bloky v Ostravě nyní působí jako budovy duchů!

Ochranka, případně recepční. To jsou momentálně snad jediní v největších ostravských administrativních komplexech, jimž se dá s takřka stoprocentní jistotou dovolat - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Zavařené šicí stroje v Opavě, fanynka SFC a její parta jedou bomby

/FOTOGALERIE/ Dlouholetá fanynka fotbalistů SFC Kateřina momentálně kvůli koronavirové epidemii nemůže chodit do své vlastní práce, doma se ale rozhodně nenudí. V keramické dílně své mamky se pustila s dalšími děvčaty do šití roušek - VÍCE ZDE

Opavská radnice nabízí potravinové balíčky, nákup léků i drogerie

Především seniorům nad pětašedesát let, lidem v nařízené domácí karanténě, handicapovaným osobám nebo ostatním, kteří se nacházejí v těžké životní situaci a nemohou se obrátit na někoho jiného. Pro ně jsou určeny služby, se kterými v souvislosti s aktuální situací kvůli šíření koronaviru přichází opavská radnice - VÍCE ZDE

Začátek příštího týdne bude chladný. Poté se však mírně oteplí

Počátek příštího týdne bude ještě chladný, přes noc bude mrznout, poté se ale už bude postupně oteplovat. Teplotně však budou následující čtyři týdny normální, případně slabě podnormální. Z obvyklých hodnot by nemělo vybočit ani množství srážek, přičemž sušší má být zejména příští týden. Vyplynulo to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) - VÍCE ZDE



Otevření moderních expozic v historické budově Muzea Těšínska se odkládá

Situace okolo pandemie koronaviru má za následek další změny termínů již dlouho naplánovaných akcí. Odkládá se také otevření zrekonstruované budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně pro veřejnost připravované na 19. června - VÍCE ZDE

U Ostravy vytékala na dálnici barva z barelu. Vezl jej kamion z Itálie

Hned tři jednotky profesionálních hasičů zasahovaly v neděli dopoledne na parkovišti u dálnice D1 v Bravanticích u úniku bílé barvy z jednoho z mnoha barelů, které převážel estonský kamion z Itálie domů - VÍCE ZDE

Vzkazy v době koronavirové: "Děkujeme za vás!" i "Děkujeme, odejděte…"

Navzdory rozmachu elektronické komunikace stále zůstává důležitým prostředkem k oslovení veřejnosti také pouliční plakát nebo baner. V ulicích najdeme jak pozitivní vzkazy „Děkujeme!“, tak zdvořilé „Děkujeme, odejděte…“ - VÍCE ZDE



Muž v Ostravě měl na svém autě registrační značku vyrobenou ze sádrokartonu

Neuvěřitelné situace zažívají v těchto dnech ostravští strážníci při silničních kontrolách. Nad chováním některých motoristů jen nevěřícně kroutí hlavami - VÍCE ZDE



PODÍVEJTE SE: V Ostravě zavřeli prodejnu. Zdarma šijí tisíce roušek potřebným

/FOTOGALERIE/ Ostravský architektonický ateliér s prodejnou Vestibul Interier musel kvůli koronaviru zavřít, vedení se proto rozhodlo pomáhat společnosti. Zdravotníkům, seniorům a dalším s hromadou dobrovolníků v zádech nyní šijí až sedm set roušek za den - VÍCE ZDE

Šance pro ostravskou legendu. Absintový klub Les možná nabere druhý dech

Pro mnohé undergroundový „pajzl“, pro jiné zase útočiště ostravské umělecké elity. Divadelní, literární a někdy také hudební či výtvarné. Absintový klub Les, který vznikl před sedmi lety, je nyní nucen ukončit provoz. Vše se ale možná nakonec vyvine jinak - VÍCE ZDE

Viktor a Markéta jsou zpátky! Kunínský čapí pár už sedí na komíně

Již 21 let usedá na komín zámku v Kuníně čáp Viktor, který dostal jméno po posledním majiteli zámku, a čeká na svou partnerku Markétu. Přítomnost páru vždy avizuje začátek zámecké sezony. Viktor letos přiletěl už 17. března, Markéta se objevila až v sobotu 28. března, tedy v den, kdy letošní sezona měla začít. Kvůli pandemii ale zámek zatím zůstává pro veřejnost uzavřen - VÍCE ZDE

Koronavirus ukončil novojičínským pěveckým sborům sezonu

Koronavirus pořádně zatočil také s kulturním děním, a týká se nejen profesionálů. Své o tom vědí členové známých pěveckých sborů z Nového Jičína - VÍCE ZDE