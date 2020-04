ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Nárůst počtu zemřelých lidí s covid-19 v ČR byl mnohem mírnější než nárůst počtu vyléčených. Počet mrtvých stoupl ve srovnání s údaji z dnešního rána o šest na 119 - VÍCE ZDE

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 10.4. 17:30): 622

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 10.4. 19:00): 602

Ostrava: 237

Frýdek-Místek: 133

Karviná: 99

Opava: 68

Nový Jičín: 43

Bruntál: 22

Počet uzdravených: 28

Počet mrtvých: 11



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

*pro zvětšení map na ně klikněte

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE (pátek 10. dubna)

EXKLUZIVNÍ ANKETA DENÍKU: Jak starostové v kraji bojují s koronavirem?



Deník oslovil v unikátním regionálním projektu primátory a starosty v celém Moravskoslezském kraji, aby se vyjádřili k současné koronavirové pandemii. „Každý občan z médií zhruba ví, jaká je aktuální situace ve velkých městech. Právě tato anketa ale přináší ucelený pohled i do malých vesnic v regionu,“ říká šéfredaktor Moravskoslezského deníku Aleš Uher. Deník zajímalo nejen to, jak náročné byly první dny po propuknutí pandemie, jak se semkli lidé, ale i to, jak zatím hodnotí práci Vlády ČR a Moravskoslezského kraje.



ODPOVĚDI STAROSTŮ NAJDETE:



Z OKRESŮ OSTRAVA, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ - ZDE



Z OKRESŮ OPAVA, NOVÝ JIČÍN, BRUNTÁL - ZDE

Nový případ potvrzeného koronaviru na Krnovsku

V okrese Bruntál počet pozitivně testovaných na COVID-19 v posledních dnech stagnoval. Nyní se na Krnovsku objevil nový potvrzený případ - VÍCE ZDE

Počet nakažených zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava stoupl na 20

U dvaceti zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava (MNO) se již potvrdila nákaza koronavirem. Testy na covid-19 ale ještě nejsou úplně kompletní - VÍCE ZDE

V Alzheimercentru Ostrava je 57 pozitivních testů na covid-19

V Alzheimercentru Ostrava bylo novým typem koronaviru nakaženo už 40 klientů a 17 zaměstnanců. Centrum žádá kraj o personální pomoc i ochranné pomůcky. Ve čtvrtek centrum hlásilo 24 pozitivních klientů a devět zaměstnanců, nechalo ale znovu zopakovat testy u lidí, kteří původně měli negativní výsledek - VÍCE ZDE

V domově pro seniory v Nýdku bylo otestováno 217 osob

V souvislosti s opatřeními v rámci epidemie koronaviru proběhla ve čtvrtek další rozsáhlá akce. V domově pro seniory v Nýdku byly z rozhodnutí epidemiologa provedeny odběry na možné onemocnění COVID-19 u celkem 217 osob - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Velký pátek v Beskydech. Na Prašivé otevřeli výdejní okénko

Slunečné a teplé počasí na Velký pátek opět vylákalo mnoho lidí do přírody. Například na Prašivé bylo plno. Provozovatelé chaty totiž dali již dopředu totiž vědět, že na Velikonoce otevřou v čase od 10 do 17 hodin výdejní okénko - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Velikonoční pivo v Opavě aneb v akci celebrity!

/FOTOGALERIE/ Pivo v době koronavirové? Ano, je to možné. V Opavě fungují otevřená okna s chmelovým mokem. Jedno z nich je otevřeno v Městských sadech u fotbalového stadionu. Občerstvit se přišel také obránce hokejového Slezanu Petr Chalupa - VÍCE ZDE



Lanovka z Ráztoky na Pustevny od pátku opět jezdí

V plném provozu je od pátku 10. dubna lanová dráha Ráztoka – Pustevny. Provozovatel lanovky, společnost Pustevny s. r. o., rovněž částečně obnovil provoz horní stanice lanovky - VÍCE ZDE

V Ostravě spustili zkušební provoz přístroje pro testování koronaviru

Nejvýkonnější přístroj pro testování nového typu koronaviru SARS-CoV-2 v Moravskoslezském kraji a teprve druhý svého druhu v ČR dnes v laboratoři Agellab v areálu Vítkovické nemocnice v Ostravě pustili do zkušebního provozu - VÍCE ZDE

Telefonická Linka pomoci v Krnově funguje, tým seniory také navštěvuje

Sedm dnů v týdnu, vždy od 8 do 14 hodin je v Krnově v provozu telefonická Linka pomoci - VÍCE ZDE

Hořící propanbutanovou láhev majitel uhasil, hasiči zkontrolovali termokamerou

/FOTOGALERIE/ Požár desetikilogramové propanbutanové láhve v jedné z chatek v Komorní Lhotce na Frýdecko-Místecku zvládl majitel ručním přístrojem uhasit před příjezdem hasičů, nebylo však možné zastavit únik plynu z láhve - VÍCE ZDE

Jméno po Ostravě. Mladá vědkyně pojmenovala nový rod řas

Biologové po celém světě si musí zvykat na nový rod řas – Ostravamonas. Pojmenovala jej tak mladá vědkyně z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Dovilė Barcytė - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Místo velikonočního jarmarku virtuální prohlídka zámku Linhartovy

/VIDEO/ Jen co polevila zima, kastelán linhartovského zámku Jaroslav Hrubý se pustil do uklízení a výroby dekorací, aby bylo vše připravené na oblíbený Velikonoční jarmark. Přihlásilo se na 65 prodejců a do Linhartov se těšily stovky až tisíce návštěvníků - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Nad ostravskou Porubou zářilo světlo solidarity

/VIDEO/ Ve čtvrtek se ve 21 hodin se na noční obloze nad Porubou rozzářilo světlo solidarity. Místní společnost High Lite Touring se rozhodla tímto gestem vyjádřit vděk všem, kteří bojují s koronavirem v první linii - VÍCE ZDE



Ostravská operace byla mistrná válečná akce

/Z HISTORIE OSTRAVY/ S odstupem let se průběhem Ostravské operace z dubna 1945 zabývali nejen vojenští a civilní historikové, ale také prostí občané, které tato největší bitva druhé světové války na našem území zajímá. Připomeňte si s námi boj o tuto část Slezska a Moravy - nepostrádá totiž žádné atributy skvěle vedené bitvy - VÍCE ZDE

Roztančená Ostrava. Členové baletu tančili v ulicích jako na divadelních prknech

/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek mohli náhodní kolemjdoucí v ostravských ulicích potkat několik netypických a do běžného života ne zcela standardně zapadajících výjevů. Tanečníci Národního divadla moravskoslezského totiž na pěti různých místech Ostravy předvedli deset choreografií. Na volném prostranství a naprosto přirozeně - VÍCE ZDE