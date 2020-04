"Přesně ve 12h byla spuštěna aplikace pro testování v Moravskoslezském kraji pro první téměř tisícovku zájemců. Všechny termíny byly naplněny za 3 minuty a 51 vteřin," uvedla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Jak dále doplnila, systém fungoval bez jakýchkoli problémů.

"Pokoušelo se do něj přihlásit více než tři a půl tisíce zájemců. Každý z dobrovolníků, kterým se podařilo termín získat, obdržel své identifikační číslo, kterým se bude při odběru hlásit. Lidem bez tohoto čísla (tedy bez registrace) rychlotest nebude proveden," dodala mluvčí.

Další zájemci se budou moci zaregistrovat v pondělí 4. května opět od 12 hodin.

"V systému přibudou mobilní odběrová místa v Ostravě, Frenštátu pod Radhoštěm, Rýmařově, Frýdlantu nad Ostravicí a Hlučíně. Zítra se vše bude administrovat, testovat se bude 2. a 3. května," řekla na závěr Nikola Birklenová.

Cílem plošného testování, na kterém Moravskoslezský kraj spolupracuje se Zdravotním ústavem Ostrava, Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě, Ostravskou univerzitou a Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, je ověřit hypotézu, že mezi obyvateli kraje je skupina osob, která nákazu covid+ prodělala, ale neví o tom. Vedlejšími zjišťovanými údaji jsou pak souvislosti mezi bezpříznakovým průběhem nemoci a životním stylem nebo znečištěním ovzduší v místě bydliště.

„Některé vybrané kraje začaly plošně testovat minulý týden. Výsledkem byly fronty na odběrových místech. Chceme to jinak. Proto jsme vytvořili webovou aplikaci, jejímž prostřednictvím se dobrovolníci na odběry přihlásí z domu. Aplikace jim nabídne odběrová místa a čas, kdy a kam mohou na rychlotesty zajet. Takže žádné zmatky, žádné fronty,“ řekl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že na rozdíl od pražského testování je to moravskoslezské anonymní.

K TÉMATU

Průběh plošného testování v Moravskoslezském kraji



- Zájemci o testování se přes webovou aplikaci zaregistrují do projektu, vyberou si místo a čas odběru. Musí také vyplnit dotazník s otázkami o místě bydliště a okolnostech trávení karantény a zdravotním stavu.



- Aplikace mu přidělí identifikační číslo, kterým se bude při odběrech hlásit. Na mobil, e-mail mu přijde přesné datum, čas, místo a kód pro dobrovolný odběr.



- Na odběrovém místě bude zájemce poučen o testu a všech administrativních záležitostech a podepíše informovaný souhlas.



- Poté mu zdravotník téměř bezbolestně z prstu odebere kapku krve.



- Na výsledek testu pak na místě počká 10-15 minut.



- Pokud bude výsledek rychlotestu negativní, vše končí.



- Pokud bude výsledek pozitivní, ihned na místě testovanému odeberou zdravotníci stěry z nosu a krku a odešlou je do laboratoře na PCR testy.



- Testovaný odjede domů do karantény a bude čekat 24-48 hodin na výsledek PCR testu, který řekne, zda ještě je či není infekční.



- Podle toho pak testovaný zůstane nebo nezůstane v karanténě.



Informace na www.msk.cz a testovani-protilatek.msk.cz.