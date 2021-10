Obec Petrov nad Desnou vlastní evangelický hřbitov. Převzali jej s ostatními pozemky při dělení majetku ve velmi žalostném stavu, zarostlý křovím a kopřivami a plný odpadků s polorozbořenou hřbitovní zdí. Podle několika málo zachovalých náhrobních kamenů zde byl poslední zemřelý pohřben v roce 1976. V dávné minulosti zde byli pochováváni obyvatelé Diakonie, kteří byli bez příbuzných, a také diakonky (tedy sestry, které o obyvatele Diakonie pečovaly). V poválečné historii byla Diakonie převzata tehdejším Ústavem národního zdraví, stal se z ní Domov důchodců, hřbitov přešel do majetku státu a přestal se používat. Bohužel ustala i péče o něj. V období po roce 1989 přešel do majetku obce Sobotín a nyní po rozdělení obce do našeho vlastnictví.

Petrov nad Desnou - restaurace.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Osu Petrova nad Desnou tvoří silnice první třídy. Ačkoli obcí prochází v délce čtyř kilometrů, chodníku podél ní vede jen pár desítek metrů. To by se v dohledné době mělo začít měnit. „Je to investice, na kterou bych chtěl klást největší důraz,“ upozorňuje nový starosta Petrova nad Desnou Radoslav Matoušek, který v čele vedení obce stanul po zářijovém zasedání zastupitelstva.

V tomto volebním období je to už druhá výměna v čele obce. „Věřím, že vydržíme delší dobu. Pustili jsme se do práce z plných sil. Budeme se snažit dotáhnout věci, které na minulých zastupitelstvech nebyly připravené a mohly být. Snažíme se to řešit, proto na poslední zářijový týden svoláváme mimořádné zasedání,“ říká Matoušek.

Starosta Petrova nad Desnou Radoslav MatoušekZdroj: Petr KrňávekJak to nyní vypadá s investicemi a problémy, kterými Petrov žije? Viděl jsem, že třeba stavbaři pracují na obnově hasičské zbrojnice..

Byl to projekt, který ležel v šuplíku a čekalo se na dotaci. Ta se objevila v lednu, proto jsme se do toho pustili. Jde tam za prvé o rekonstrukci střechy, za druhé o rozšíření prostor ve zbrojnici. Půda se předělává na odpočinkovou místnost pro jednotku. Když je velký zásah, při kterém se hasiči střídají, aby si měli kde lehnout, osprchovat se a podobně. Zvětšuje se také zasedací místnost. Nás hasičů je skoro sedmdesát a když je výročka a pozvou se hosté, tak si neměli kde sednout. Zbrojnice je z roku 1936, aby měla nějakou kulturu.

Připravujete v oblasti dolního Petrova ještě nějaké jiné investice?

Obec se podílí na velkém protipovodňovém projektu společně s obcemi Rapotín a Vikýřovice a Povodím Moravy. Ten se již chýlí k závěru. Pokud získáme dotaci, rádi bychom zbudovali víceúčelové hřiště. Nacházelo by se na místě stávajícího hřiště u nádraží, kousek od hasičské zbrojnice. V roce 2016 jsme na něj nechali zpracovat projekt. Součástí by byl kurt na volejbal, nohejbal, tenis, herní prvky pro děti a posilovací stroje pro pro dospělé a seniory. Hlavně tam musí být zázemí pro sportovce, aby si měli kam odložit míče, kde si uvařit čaj. Zázemí se tam dělá také pro větší akce, ať už sportovců nebo obecní, hasičské soutěže a podobně. Obec třikrát žádala o dotaci a třikrát skončila z důvodu množství žádostí pod čarou. Letos by se měla uskutečnit i oprava místních komunikací. Vyčleněno na ni bylo jeden a půl milionu korun. Počítalo se s kompletní opravou cesty na Terezín a s běžnými opravami ve vesnici. Bohužel se za letošní rok dosud neudělalo nic. Budeme se snažit do konce roku, pokud dovolí počasí, to ještě dohonit, vyřešit alespoň nejproblémovější úseky.

Na co bych ale chtěl klást největší důraz, je smíšená stezka podél hlavní silnice I/11.

Jak jsou přípravy daleko?

Akce je rozdělená do tří etap. Celá stezka je geodeticky zaměřená, v roce 2019 se zadala projektová dokumentace. V současné době je první etapa ve fázi kompletování dokladů pro podání žádosti o stavebního povolení, které by mělo být podáno počátkem listopadu. Kompletují se a dodělávají věci, které už mohly být nachystané v průběhu letošního roku. První etapa začíná v Rapotíně u soutoku Desné s Losinkou, je to partnerský projekt s obcí Rapotín. S cyklostezkou se nevejdeme na nový most. Už v roce 2019 jsme vykoupili pozemky, trasa má přes ně jít lávkou přes Desnou hned do první uličky, pak dál po jedenáctce a končí u hasičské zbrojnice před přejezdem. Jsou tam velmi komplikované dopravní poměry, které se budou muset vyřešit. Druhou částí je úsek mezi oběma železničními přejezdy a poslední od rybníka až k Velamosce. Celkem se jedná o tři a půl kilometru. U úřadu cyklostezka naváže na další projekt, zklidnění dopravy v okolí obecního úřadu. Spočívá v tom, že v prostoru stávajícího provizorního parkoviště vznikne menší a především zálivy pro autobusy, aby tu děti nepřebíhaly. Vzhledem ke školce tu bude i přechod pro chodce, za obecním úřadem vznikne parkoviště pro potřeby obecního úřadu a pošty. Celý prostor se zklidní. Součástí tohoto záměru budou chodníky na druhé straně silnice a pokračování cyklostezky až k Diakonii na hranici Sobotína.

Kde by měl mít Petrov přirozené centrum?

Z hlediska prostorového žije většina obyvatel dole. Okolo nádraží, hasičárny až po rybník. Nahoře je počet obyvatel nižší. Je to vidět i na počtech voličů ve volebních okrscích, které jsou rozlohou velké zhruba stejně, ale dole je kolem osmi set zapsaných voličů, nahoře kolem tří set. Dodnes přetrvává pocit, že lidé žijící u bývalé Velamosky a obecního úřadu, jsou v Sobotíně.

Budova stanice Sobotín patří Svazku obcí údolí Desné a je snad poslední v síti Železnice Desná, která je zchátralá. Chystá se její oprava?

Na Svazku jsme to projednávali. Přiznám se, že ani obec Petrov neměla představu, co s ní. Objevili se tu lidé, kteří by založili spolek a chtěli z ní udělat výstavní a odpočinkové centrum, byly by tam i byty. Ale na Svazku se to nesetkalo s ohlasem. Chystá se i projekt elektrifikace trati. Byli jsme u toho, když se elektrifikovala trať Šumperk – Kouty, a vím, jak jsme potom dopadli. Moc tomu nakloněný nejsem. Ale pokud by to mělo přispět ke zlepšení dopravní obslužnosti, že by vzniklo přímé spojení se Šumperkem, tak bych byl pro.

Jak jste v Petrově spokojeni s novým dopravním konceptem po elektrifikaci, kdy vlaky nahradily autobusy a na dolním nádraží se přestupuje na vlak?

Když se elektrifikovala trať do Koutů, horní část Petrova na to doplatila. Ve většina případů ztratila přímé spojení se Šumperkem, což je na těch deseti kilometrech dost problematické. Měli jsme snahu to s KIDSOKem (krajský koordinátor dopravy - pozn. red.) řešit, dávali jsme návrhy, aby přímé motorové vlaky Zábřeh – Velké Losiny jezdily na Sobotín, bohužel se to nesetkalo s ohlasem. Lidé doplácí na to, že některé přípoje garantované jsou, jiné ne. Stává se, že vlak od Olomouce má zpoždění a autobus na Sobotín odjede. Určitě se do budoucna budeme snažit o zlepšení dopravní obslužnosti, aby spojení do Šumperka bylo přímé. To by určitě přivítal Sobotín i Vernířovice.

Petrov nad Desnou - bývalý motorest Gabro.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Jaký záměr má obec s bývalým motorestem Gabro, který před řadou let koupila?

Fungoval jako ubytovna, množily se kriminální případy, krádeže. Uvažovali jsme, jak tento objekt využít. Podařilo se nám od tehdejšího majitele Gabro koupit s tím, že se objekt vyprázdní. Měli jsme ideu, že z toho objektu uděláme dům s pečovatelskou službou. Máme studii, podle níž by v zadní části za řekou mělo být deset bezbariérových malometrážních bytů. Měla by tam být i ordinace lékaře, místnost pro sestry, pečovatelky, výdejna jídla, společenské místnosti. A uprostřed v krčku měl vzniknout sál. Obec totiž nemá kulturní dům. Sháněl jsme se po dotacích, ale ministerstvo práce dává šest set tisíc na bytovou jednotku. Dostali bychom maximálně šest milion korun, přičemž celkově by rekonstrukce stála nejméně dvacet.

Železniční stanice Sobotín v Petrově nad Desnou.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Trať na Sobotín se dočká elektrizace

Železniční spojka z Petrova nad Desnou do stanice Sobotín může ožít. Svazek obcí údolí Desné zadal vypracování studie na elektrifikaci tříkilometrové trati, na které v současnosti jezdí osobní vlaky jen minimálně. Jejich navrácení by mohlo zlepšit dopravní spojení tří obcí se Šumperkem, na které si nyní místní stěžují.

Když se před šesti lety elektrifikovala železnice ze Šumperku do Koutů nad Desnou, zanechalo to v obyvatelích Petrova rozporuplné pocity. Zatímco lidé na dolním konci mohou vlakem bez přestupu jezdit do Zábřehu, Mohelnice, Olomouce či Prostějova, obyvatelé horního konce se bez přesedání často nedostanou ani do blízkého Šumperku.

Přímé vlaky ze stanice Sobotín do Šumperka byly po elektrizaci zrušeny. Náhradou sice posílilo spojení z Vernířovic a Rudoltic, polovina autobusů ale končí u stanice v Petrově, kde musí lidé přestoupit na vlak.

„Lidé doplácí na to, že některé přípoje garantované jsou, jiné ne. Stává se, že vlak od Olomouce má zpoždění a autobus na Sobotín odjede. Horní část Petrova ve většině případů ztratila přímé spojení se Šumperkem, což je na deseti kilometrech dost problematické,“ řekl starosta Petrova nad Desnou Radoslav Matoušek.

Koncové nádraží Sobotín, které leží na horním konci Petrova nad Desnou, je po většinu času opuštěné. Vlaky sem zajíždí jen o víkendech, v pracovní dny jediný pár. V dezolátním stavu je výpravní budova.

„Přiznám se, že ani obec Petrov neměla představu, co s ní. Objevili se tu lidé, kteří by založili spolek a chtěli z ní udělat výstavní a odpočinkové centrum, byly by tam i byty. Ale na Svazku se to nesetkalo s ohlasem,“ řekl místostarosta Petrova Jan Vaníček.

Trati na Sobotín svítá lepší budoucnost. Svazek obcí údolí Desné, kterému železnice patří, zadal vypracování studie na její elektrizaci včetně opravy budovy stanice Sobotín.

„Máme vyjádření krajského koordinátora dopravy, k případné elektrizaci se musí vyjádřit Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Kraj by se ale na elektrizaci nijak nepodílel, dotoval by ji Státní fond dopravní infrastruktury,“ řekl před nedávnem předseda Svazku a starosta Rapotína Bohuslav Hudec.

Práce na protipovodňové ochraně vesnic podél řeky Desné pokračují. V Rapotíně otevřeli nový most.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Most - spojnice mezi Rapotínem a Petrovem

Přes řeku Desnou se u rapotínského kostela klene nový most. Jeho výstavba je součástí velkého protipovodňového projektu.

Nový železobetonový most stavbaři vybudovali na místě svého předchůdce, který kapacitně nevyhovoval. Klene se ve výšce bezmála pět metrů nad terénem. Konstruován je tak, aby pod ním protekla stoletá voda.

Zbudování nového mostu je součástí velkého projektu nových protipovodňových opatření. Ta mají obyvatele Rapotína, Petrova a Vikýřovic chránit před padesátiletou vodou. V květnu stavbaři dokončovali úpravy jezu Červený dvůr a povodňový park u soutoku Desné s Mertou.

Akce v hodnotě přes 420 milionů korun běží od podzimu 2018. Týká se dvouapůlkilometrového úseku od soutoku Desné s Mertou po jez Červený dvůr.

V bezprostředním okolí řeky vznikly ochranné zídky a hráze, ale také odlehčovací ramena a povodňové parky, kde se v případě vzedmuté hladiny rozlije voda. Neměla by se tak opakovat situace z roku 1997, kdy se při povodních řeka Desná rozlila hluboko do zástavby všech tří obcí.

Petrov nad Desnou - rybník.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Tip na výlet

K Petrovským studánkám, zhruba 8 kilometrů od Šumperka

V obci Petrov nad Desnou se můžete seznámit se čtyřmi studánkami, ukrytými v kopcích nad obcí. Jsou to Petrovská, Srnčí, U kaliště a Anenská. Devítikilometrová trasa o čtyřech naučných zastavení představuje zdejší přírodní zajímavosti, například vzácné druhy orchidejí a kapradin, a skýtá překrásné panoramatické rozhledy na vrcholy Hrubého Jeseníku i Králického Sněžníku. U každé ze studánek se turista po osvěžení pramenitou vodou může posadit a dopřát si občerstvení, přitom má možnost zapůjčit si k němu takzvané piknikové sady, což je u naučných stezek v Jeseníkách rarita. Obec Petrov nad Desnou tradičně na jaře a na podzim pořádá tradiční otevírání a zavírání petrovských studánek.