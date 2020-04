A jaký může mít virus dopad na naše životy v novém desetiletí? „Můžeme očekávat, že během příštích deseti let se nám sníží životní úroveň už jen tím, že bude docházet k inflaci, protože vláda zvýší schodek, aby se o nás dokázala postarat, a ten bude vyrovnávat právě inflací,“ predikuje Petr Kajnar.

Máme za sebou měsíc karantény. Jak podle vás naše země zvládla toto klíčové období?

Naše země to zvládla nadstandardně dobře. Když se podíváme na okolní země nebo třeba Spojené státy, tak nařízení o omezení pohybu bylo vydáno včas. Jinak šíření viru zabránit nešlo. Je jasné, že došlo k nepřesnostem, nedovedu si představit, že by to někdo zvládl líp. Moje žena je praktická lékařka a potýkala se s nařízeními, která ne vždy byla přesná nebo správná, ale v takové situaci je vlastně nutné teprve hledat vhodná řešení.

Hodnotil byste jinak přímo kroky premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha?

Chtěl bych se vyhnout zjednodušení a hodnocení jako ve škole. Je pravda, že se třeba hovořilo, že se měl vyhlásit nouzový stav dřív. A vůbec nešlo o to, že okolní země tento krok ignorovaly. Jen věděly, že to bude znamenat omezení pro ekonomiku – a právě takto uvažovali i lidé v naší vládě. Že musejí být opatrní. S odstupem času se to lehce říká, ale když máte bezprostřední zodpovědnost za celou ekonomiku v zemi, tak je to těžké. Nezdá se to, ale každé snížení ekonomiky vede ke zhoršení přístupu ke zdravotní péči. Je snadné hledat chyby a porovnávat, co kdy kdo v určitý čas řekl, ale podle mě je to zbytečné, protože všichni reagovali dobře.

Na podzim se budete ucházet o hejtmanské křeslo. Být v něm už nyní, udělal byste něco jinak?

Ani ne (usmívá se). Trochu to sleduji přes svou ženu, která pracuje jako lékařka pro domov důchodců, což jsou vše krajské otázky. Jsou věci, které se zdánlivě mohly udělat lépe, ale když jste v pozici hejtmana, máte nejvíce informací a například víte, že ten či onen materiál je nedostatkový a nemůžete s ním zacházet. Zespodu pak situace může vypadat jinak. Pak lidé volají: ‚Ten to nezařídil. Ten to neudělal.‘ Sám vím, že jsem někdy v obdobné pozici byl nešťastný z toho, jak věci dopadly, z věcí, které nešly ovlivnit. A to lidé nevidí a nechápou. Kraj reagoval výborně. Kdo mě zná, ví, že pro ránu nejdu daleko, ale v téhle situaci jsem dalek jakékoliv kritiky.

A co Ostrava, kterou jste vedl. Dokážete si představit, že by vás taková situace zastihla ve vašem primátorském období?

Město Ostrava je výjimečné, není obvyklé, aby město zřizovalo například tolik domovů důchodců s tisíci lidmi, většinou je zřizují kraje. Nejen v tomhle má Ostrava zodpovědnost a musí se o to starat. Nakolik vystupuje primátor v novinách, to je jeho věc. Mám určité kritické výhrady, a to velmi značné, co město udělalo – nebo spíše neudělalo – po mém odchodu, ale v této situaci si nedovolím kritizovat žádné jeho kroky. Není nic, co by viditelně bylo uděláno špatně. Nelze zabránit tomu, že se někam dostane nákaza. Když je dnes asi každý tisící člověk nakažený u nás, tak dřív nebo později to někdo dostane. Jde o to aby celý systém pak byl připraven jednat. Domovy seniorů jsou co se týče ošetřujícího personálu na hraně s možným zacházením se seniory.

IT a zdravotnictví jsou vaše specializace a nyní tyto obory hrají klíčovou roli. Jak se tyto oblasti projevily v době koronavirové pandemie? Ukázalo se, že někde pokulhávají, nebo byly dobrými nástroji v boji s nákazou?

Na zvládnutí situace se podílela řada institucí od nákupu pomůcek ze zahraničí až po to, že si je doma začali šít lidé. I firmy nebo třeba Akademie věd se podílely. Všechny reakce byly úžasné a firmy se okamžitě snažily přizpůsobit, aby začaly vyrábět to, co je potřeba. Všechny obory včetně IT pomohly, lidé v takových situací jednají nesobecky. A když se podíváte na Českou republiku, tak je z hlediska HDP a moderních technologií na 25. místě ze všech zemí na světě. Na to, jak si stojíme, tak si myslím, že jsme jednali nadstandardně dobře.

Jaké následky může mít podle vás měsíční, možná dvouměsíční „zastavení života“ na ekonomiku, na naše životy?

Koronavirus je něco, co nevídaným způsobem zasáhne světovou ekonomiku. Začal jsem to sledovat u světových investičních společností. Světový pokles HDP měl být procento. Každým dnem se předpověď zhoršila. Jen málokdo uvádí, že to bude horší než světová hospodářská krize v roce 1929, ale podle mě reálně hrozí, že to bude nejhorší krize v dějinách. Nejoptimističtější scénář je, že koronavirus ztratí schopnost přenášení, že infekce nebude silná a odezní. Nejhorší scénáře jsou takové, že virus začne mutovat a lidi začnou zasahovat ještě turbulentnější a smrtelnější viry. Pravděpodobný scénář bude jako u španělské chřipky před sto lety.

Tedy dva roky útrap a pak klid?

Dnešní svět je připraven lépe jen v tom, že je schopen zamezit sociálním kontaktům, je schopen lidi lépe léčit, protože jsou v nemocnicích na JIP a neumírají jako před sto lety, ale jinak jsme stejně bezbranní. Jsem přesvědčen, že než bude vakcína, pokud virus sám neodezní, tak budeme muset čekat 12 až 18 měsíců plus čas na výrobu. Virus nezná hranic, bude třeba vakcínu pro sedm miliard lidí, chudé země si ji nebudou moci dovolit. Vyvstane řada otázek: Kdo jim to bude platit? Kdo bude nejdřív očkovaný? Bude to nejen etická otázka, ale i ekonomická. Země, která se nejdříve naočkuje, se také nejdříve začne hojit po této krizi, to je věc, o které se dnes ještě moc nemluví. Země jsou teď tolik zahlcené bezprostřední nákazou, že se nad tím ani moc nezamýšlejí. Podle mě nás čeká řízené zvládání počtu infikovaných tak, abychom to zvládli.

Což bude běh na dlouhou trať…

Pokud ročně prodělá nemoc čtyři sta tisíc lidí, pak bychom v naší zemi mohli být imunní za patnáct let. To je dlouho, čekáme na vakcínu. Budeme balancovat na hraně systému zvládat epidemii a na hranici výkonnosti ekonomiky. Můžeme očekávat, že během příštích deseti let se nám sníží životní úroveň už jen tím, že bude docházet k inflaci, protože vláda zvýší schodek, aby se o nás dokázala postarat, a ten bude vyrovnávat právě inflací.

Jaký by podle vás měly být další krok?

Na místě vlády bych začal řešit, jak být mezi prvními, kdo vakcínu začne vyrábět.

Klíčovou otázkou také je, jak to bude se školami a dětmi. Scénářů je spousta. Ke kterému se přikláníte vy?

Je to ekonomická záležitost. Rodiče, kteří jsou s dětmi doma, nechodí do práce, což se projeví na propadu ekonomiky, který bude velký. Vše v životě se dá dohnat, i vzdělání dětí za tři měsíce. Zvlášť, když šedesát procent toho, co se ve škole učí, je balast. Je to pro školství příležitost, znovu se podívat na to, co je třeba učit.

Říkáte, že koronavirus je možností, jak změnit metodiku výuky na českých školách?

Mým dětem školu nezrušili. Sedí sice doma u počítače, ale vzdělávají se. Souvisí to samozřejmě s možností výbavou počítačem. Tímhle způsobem by se mělo naše školství vyvíjet – pracovat s počítačem, dělat projekty, videokonference s učitelem a podobně. Ne všechny rodiny si to mohou dovolit, ale to je úloha pro stát, aby se ve školách odehrávala interaktivita výuky. Jestliže nás čeká rok dva v omezenějších podmínkách, je na ministru školství, aby se nad touto možností zamyslel. Nebo ať se omezí výuka na to podstatné, děti ať chodí do školy dva dny v týdnu a střídají se, ať jich je tam méně. Dají se najít způsoby, jak děti učit, aby nákaza zase exponenciálně nevystřelila. Ale není nutné poslat je zpět do konce prázdnin. Většina lidí dnes chodí do školy alespoň jedenáct dvanáct let, těch pár měsíců nic neznamená.