Starostka Paseky Lenka NiessnerováZdroj: Deník/Daniela TauberováNa čem zajímavém pracujete?

Od roku 2019 jsme si pohrávali s myšlenkou, že vybudujeme skatepark pro děti. Objeli jsme obce, kde jsou vydařené areály, oslovili odborníky, kteří je projektují. Vloni jsme začali s přípravou podloží. V červnu by měl být dokončen. Rozloha bude 600 metrů čtverečních. Požádali jsme o dotaci, tak uvidíme, jestli budeme úspěšní.

Pumptrack už je hotov? Atraktivní dráha, která používá „pumpování“ jako hnací sílu jízdního kola místo šlapání?

Návštěvnost pumptracku je velká. Náctileté, pro které jsme neměli vyžití, to moc baví. Odložili mobily a jsou v pohybu. To byl cíl. Jezdí děti a rodiče z širokého okolí, přitom jsme to nikde neprezentovali. Věříme, že skatepark, na jehož obsahu se naše děti podílely, bude mít podobou odezvu. Bude velice atraktivní.

Máte i krásné hřiště u školy. S tyčí pro šplh?

Žáci základní školy se bohužel na hřiště kvůli opatřením proti šíření koronaviru ještě nedostali. Dokončili jsme ho na podzim. K té tyči: nemáme pořádnou školní tělocvičnu, jen menší cvičebnu, kde nejsou šplhadla. Tělocvik byl v hodinách velice omezený. Když děti přešly z našeho prvního stupně jinam, neuměly šplhat, šplhadlo neviděly. To se nyní změnilo.

V devadesátých letech obec proslula rozjezdem vlastních podnikatelských aktivit. Založila společnost PAPEDO - pekařskou výrobu, pálenici. Přežilo něco z toho?

Pekárna skončila a lidem velice chybí. V minulosti bylo rozhodnuto, že prostory budou mít jiné využití. Není cesty zpět. Pálenice funguje nadále. Provozuje ji nájemce.

Paseka je vstupní bránou do Nízkého Jeseníku. Nakolik nové vedení obce cílí na turisty? Chcete z nich nějak těžit, nějak je zdržet, aby utratili korunu?

Máme koupaliště, které v létě využívají hlavně přespolní. To je velké lákadlo. Zastaví se na našich dětských hřištích.

Ale chybí zázemí. Něco dalšího kromě stánku s občerstvením na koupališti?

Už chystáme projekt. Šatny SK Paseka, kde jsou toalety, necháme zbourat. Vzniknou tři budovy, kde budou šatny SK Paseka, veřejné toalety a občerstvení. Do konce roku bychom chtěli mít projekt připravený. Ano, jedna věc je nalákal turisty, ale druhá, neméně důležitá je, zajistit potřebné zázemí, včetně veřejných toalet. Co nabídneme? Příjemné posezení, gril, udírnu.

Paseka je proslulá příznivými klimatickými podmínkami. Přes 100 let zde funguje plicní sanatorium. Platí to ještě? Hrnou se do Paseky mladí třeba i kvůli těmto benefitům?

Hlad po pozemcích v Pasece je obrovský. Obec připravuje lokalitu pro čtyři rodinné domy. Pozemek naproti odkoupil developer a chce postavit rodinné domy, které bude prodávat. Nejde jen o pozemky. Když se v Pasece prodává starší rodinný dům, je okamžitě pryč. Zájem mají nejen lidé z okolních měst, Uničova a Šternberka, ale i Brňáci.