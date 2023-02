Je na něm 92 stání a rozšíří stávající kapacitu přilehlého parkoviště, kam se nyní vejde 78 vozidel, většinou ale bývá obestavěno více auty. „Kolikrát je to o hledání a čekání. Ne zrovna výjimečně se stává, že čekám půl, skoro tři čtvrtě hodiny, než se nějaké parkovací místo uvolní,“ svěřil se Deníku jeden z řidičů, který rozšíření míst o druhé parkoviště kvituje. Po covidu totiž o parkovací místa opět začala přetahovaná.

Celkem na Hranečníku už zanedlouho zaparkuje až 170 řidičů, byť některá místa budou určená pro zdravotně postižené nebo výhradně pro elektromobily. Nebudou chybět nabíječky. „Parkoviště, byť bez výsadby, s níž se počítá na jaře, je dokončeno. V podstatě od začátku ledna se čeká pouze na kolaudaci,“ uvedla na dotaz Deníku investiční náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová s tím, že stavba včetně přípravy lokality vyšla na 20,7 milionu korun bez DPH.

Zdarma, nebo zpoplatněné?

Vjezdu na parkoviště brání pouze zátaras se zákazem vjezdu, který by mohl zmizet už v polovině měsíce. Na neděli 12. února totiž stavební úřad naplánoval kolaudační řízení. Po svém otevření bude parkoviště prozatím bezplatné, byť jde vidět, že je připraveno na montáž závor. Stavební úpravy ostatně proběhly i na původním parkovišti, kde došlo k malé redukci míst, zaslepení jednoho výjezdu a rovněž vybudování ostrůvku pro budoucí závory.

„Parkovací systém se závorami se na obou parkovištích zabuduje na konci tohoto roku tak, aby zapadla do systému dalších obdobných parkovišť na území města,“ doplnila náměstkyně. Co to znamená pro řidiče? „Pořád se počítá s tím, že to bude P+R parkoviště, jehož cílem je být co nejlevnější a motivovat lidi k následnému využití hromadné dopravy, aby parkováním nezatížili centrum města,“ popsala Zuzana Bajgarová s tím, že například na parkovišti a smyčce Hlučínská u Černého potoka se platí symbolická pětikoruna.

Na Hranečníku by to mělo být buď obdobně nebo zcela bezplatně. „Cenová politika pro Hranečník ještě neexistuje, právě vypisujeme výběrové řízení na různá parkoviště i systémy napříč městem. Cílem je sledovat vytíženost konkrétního parkoviště a zároveň odstavná parkoviště na okraji města ponechat na co nejnižší hranici zpoplatnění,“ dodala náměstkyně primátora pro investice.

K TÉMATU

Různé pohledy

Samotní řidiči parkoviště vnímají různě. Řada z nich už si na tyto podmínky zvykla a štvalo je vesměs jen to, že když je město „nutí“ parkovat na periferii, mělo se zasadit o dostatečnou kapacitu. „Do nemocnice, kde člověk taky nezaparkuje a je tam k lékaři objednán na určitou hodinu, jsem kolikrát musela vyrazit s hodinovou ‚parkovací‘ rezervou,“ svěřila se uživatelka parkoviště.

Rozšířením o bezmála stovku míst tento problém zřejmě odpadne. Parkoviště ale využívají i samotní Ostravané z periferních obvodů. „Bydlím v Radvanicích, jenomže když jedu z Hranečníku MHD, trvá mi 6,5 kilometru 40 minut. Hotová vyhlídková jízda. A nechtějte vědět, kolik by to bylo, kdybych si sem nepopojel autem,“ zkritizoval sladění parkoviště s hromadnou dopravou jeden z místních obyvatel. Nejen na Hranečníku bude ještě nutné vyladit mouchy. Možná pak řidiči začnou tato parkoviště ve větší míře považovat za výhodu.