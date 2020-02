„Nejprve jsme řešili finanční pomoc pozůstalým a zraněným, nyní je na čase zabývat se dlouhodobějšími dopady tragédie,“ sdělil primátor Ostravy Tomáš Macura s tím, že impulsem ke vzniku památníku byl totožný počin ve Stonavě obětem tamního důlního neštěstí z předminulého prosince.

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) už připravuje veřejnou soutěž na umělecké dílo.

„Vyzveme tři konkrétní umělce s praxí a doporučením, přihlásit se však může kdokoliv,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

„Na základě doporučení a portfolia následně vybereme další tři soutěžící, celkem tedy budeme vybírat z šesti konkrétních návrhů podoby památníku obětem této tragédie,“ dodala investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová s tím, že po nedávných zkušenostech s uměleckými díly v Ostravě nechtělo jít město cestou vybrání zhotovitele přímo.

Ještě do začátku léta má odborná porota vybrat vítěze, aby stihl vytvořit památník do konce letošního roku, tedy do prvního výročí události, při níž zemřelo sedm lidí a další dva byli zraněni.

„Zpracování by mělo trvat do října a předpokládaná částka je do 1,8 milionu korun s DPH, přesná hodnota vzejde až z návrhu,“ dodala Bajgarová.

Památník obětem střelby bude stát před budovou polikliniky v místech, kde už bezprostředně po události vznikla dvě provizorní pietní místa, přesné umístění však vzejde až z jednotlivých návrhů.

„Pieta události nemusí být primárně vyjádřena v rámci uměleckého díla, byť místo jako takové pietní samozřejmě bude. K podobě díla dostanou umělci volnou ruku,“ vysvětila náměstkyně.

K TÉMATU

K tragické události ve Fakultní nemocnici Ostrava, při které šílený střelec Ctirad Vitásek (42 let) zabil 7 lidí, došlo v úterý 10. prosince 2019 po sedmé hodině ranní. Vitásek začal střílet v čekárně traumatologické ambulance. Na místě zemřeli čtyři lidé, další dva o chvíli později. Po dvou dnech se počet obětí zvýšil na sedm – vážným zraněním podlehla žena, která byla v kritickém stavu.



Vitásek po činu nasedl do auta a odjel do domu svých rodičů v Jilešovicích na Opavsku. O tom, co udělal, řekl matce. Sdělil jí také, že se zabije. Žena kontaktovala policii. Ta Vitáska ve voze dostihla v nedalekém Děhylově. Když nad sebou spatřil vrtulník, střelil se do hlavy. Po několika minutách zemřel.