„Soudil jsem i jiné vraždy, ale něco tak promyšleného, řemeslně provedeného a ještě s takovým počtem mrtvých, to jsem předtím, a naštěstí ani poté, již nezažil. Ten člověk projevil neuvěřitelnou neúctu k lidskému životu, který pro něj neznamenal vůbec nic,“ řekl Deníku Tomáš Tkačík a pokračoval: „Neprojevoval žádnou lítost. Věcně popisoval, jak to bylo, a proč to dělal. Nic nepopíral, ke všemu se přiznával.“

Zájem médií si Oto Biederman užíval. „Měl jsem někdy pocit, že je rád za publikum, které měl v jednací síni, že se o tom psalo,“ řekl soudce.

Tužka jako nůž

V souvislosti s hlavním líčením se Tomáši Tkačíkovi vybavila věc, která je v našem soudnictví naštěstí zcela výjimečná. Vždy elegantně oblečený Oto Biederman nosil košili s kapsičkou, v níž měl tužky. Při jedné z detailních kontrol nastalo zděšení. Vyšlo totiž najevo, že se tužky po rozložení daly upravit na krátké bodné zbraně!

Podle Tomáše Tkačíka je správné, že Oto Biederman zůstane za mřížemi. „Za prvé si nemyslím si, že by po takové době byl schopen žít na svobodě. A za druhé trest u těchto lidí není o tom, aby se napravil, ale aby byl izolován, protože to, co provedl, je něco naprosto mimořádného,“ řekl Tomáš Tkačík, který také zmínil i příbuzné obětí. „Příbuzným mrtvé nikdo nevrátí. Svým způsobem je to pro ně alespoň částečná satisfakce, že člověk, který spáchal ty hrozné věci, si vše odpyká to svého posledního dne,“ uzavřel emeritní soudce.

Gang

Oto Biederman od června 1993 do ledna 1996 provedl pět chladnokrevných vražd. Některé sám, jiné s komplici z tzv. kolínského gangu. Čtyřikrát vraždil v Čechách, naposledy pak v tehdejším Severomoravském kraji, konkrétně ve Valašském Meziříčí. Tato vražda se gangu stala osudnou. Případem se začala zabývat ostravská kriminálka, která v únoru 1996 kolínský gang pozatýkala. O dva roky později dostal Oto Biederman doživotí.