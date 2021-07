Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň „Raději jsem si přivstal. Z Českého Těšína jsem odjel v pět hodin, kolem šesté jsem přijel do Ostravy. Z vlakového nádraží je to tady jen kousek, takže v šest jsem už byl tady. Pak dorazil mladý muž za mnou,“ uvedl Rudolf Kubišta (na snímku), který byl původně registrován u svého praktického lékaře.

„Registroval jsem se už v květnu, ale bylo mi řečeno, že celé prázdniny vakcíny mít nebudou. Pak jsem se z médií dozvěděl, že se v Ostravě otevírá centrum pro neregistrované. Tak jsem přijel,“ dodal muž. Krátce před oficiálním otevření očkovacího centra stálo ve frontě bezmála šedesát lidí.

„Vůbec mě to nepřekvapilo. Počítal jsem s takovým zájmem, možná i větším, proto jsem přijel s předstihem. A udělal jsem dobře,“ dodal Rudolf Kubišta.

A proč se nechal očkovat? „Důvodů je více. Samozřejmě jsou to ty zdravotní, ale také chceme s manželkou cestovat. Manželka je už očkovaná. Měla štěstí. Zavolali jí v květnu, že mají volnou vakcínu. Máme rodinu na Slovensku, jezdíme do Polska a chceme se podívat i jinde. A bez covid pasu to nepůjde. Testování je nepohodlné, navíc se od září bude platit,“ uzavřel Rudolf Kubišta.

Centrum spadá pod Fakultní nemocnici Ostrava. Je v něm pět očkovacích boxů, na každé směně pracuje třináct lidí, převážně zdravotníků. Středisko funguje každý den od osmi do devatenácti hodin. „Posledního zájemce vezmeme v 18.30 hodin,“ řekla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Iva Piskalová.

Očkovat se mohou lidé nad osmnáct let. Dostanou jednorázovou vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson. Očkování je přístupné i samoplátcům z řad cizinců, kteří si u nás nehradí zdravotní pojištění.