„Ve spolupráci s objednavateli a našimi zahraničními partnery v jízdním řádu 2024 rozšíříme nabídku mezistátních vlaků, abychom zajistili rozvoj obchodních vztahů a podpořili mezinárodní turistiku udržitelnou a ekologickou dopravou. Doplníme spojení do Polska přes Bohumín o další dva vlaky, jeden do Krakova a jeden do Vratislavi, na které o rok později naváže další rozšíření nabídky o čtyři páry nových vlaků Praha – Gdyně přes polskou Vratislav. Naší vizí je nabízet v budoucnosti i další nové spoje například do dánské Kodaně nebo na jih Rakouska do Klagenfurtu a Villachu, odkud je možné pokračovat do Itálie, Slovinska nebo Chorvatska. Budeme také pokračovat v obnově souprav pro dálkové vlaky a chceme nasadit první jednotky ComfortJet,“ říká Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah.

„ComfortJety chceme nasadit v rámci zkušebního provozu s cestujícími nejprve na spoje mezi Prahou a Ostravou a z Ostravy přes Prahu do Františkových Lázní. ComfortJety budeme provozovat nejprve v přechodném řazení bez řídicích vozů a doplněné o klasické restaurační vozy. Díky nasazení desítek úplně nových vozů v dálkové dopravě začneme vyřazovat větší počet starších osobních vozů také v tomto segmentu dopravy. V rychlících a dalších dálkových vlacích je nahradíme moderními klimatizovanými vozy klasické stavby se službami, jako jsou palubní Wi-Fi nebo elektrické zásuvky pro napájení cestovní elektroniky,“ konstatuje Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Polsko

Rozšířena bude nabídka spojení do Polska přes Bohumín o dva páry nových spojů. Jeden pár vlaků představuje spoj EC Danubius Wien – Břeclav – Bohumín – Kraków a zpět, který doplní nabídku spojení mezi Rakouskem a Polskem po hlavní trase přes Břeclav, Hodonín, Otrokovice, Přerov, Hranice na Moravě a Ostravu. Ve směru do Polska pojede v odpoledních hodinách a ve směru do Rakouska dopoledne.

Druhý pár nových vlaků pojede v trase Bohumín (19:35) – Wroclaw (21.30/6.25) – Bohumín (8.25), bude navazovat na vlak EC Danubius a zajistí přepravu přímého vozu do / z Wroclavi z / do Vídně přes střední a jižní Moravu.

Na území Polska dochází ke zkrácení cestovních časů některých spojů v řádu až desítek minut. Díky tomu se zkracuje cestovní doba vybraných vlaků mezi českými městy a Varšavou, Krakovem či Gdaňskem.

Od jízdního řádu 2025 (začíná v prosinci 2024) se pak připravuje další rozšíření spojení mezi Českem a Polskem o čtyři páry vlaků EC v trase Praha – Letohrad – Wroclaw – Gdynia.

Zdravě a chutně? Zkuste výlet na dýňové trhy v Úvalně

Rakousko

Spoj EC Danubius Kraków – Wien – Kraków doplňuje nabídku přímého spojení ze severní a střední Moravy do Vídně a zpět. V jízdním řádu 2024 bude mít Ostrava s Vídní spojení už 5 páry denních vlaků s cestovní dobou mezi oběma aglomeracemi pod 3 hodiny.

Díky četným přípojům z vídeňského hlavního nádraží na letiště Schwechat získává Ostrava také kvalitní a četné spojení k leteckým spojům startujícím z rakouské metropole. Díky přípojům ve Vídni na velké množství spojů railjet ÖBB získává Ostravsko také rychlé a časté spojení vlakem např. do Grazu, Villachu, Salzburgu, Mnichova nebo Curychu s přestupem v rakouské metropoli.

Slovensko

Ve směru na Slovensko nedochází aktuálně k žádným podstatným změnám v nabídce spojů.

Noční doprava

České dráhy v kooperaci se zahraničními partnery nabídnou v jízdním řádu 2024 stabilní rozsah noční dopravy. Praha bude mít přímé noční spojení s Curychem (přes Innsbruck i přes Basilej), Krakovem a Varšavou, severním a východním Slovenskem (např. Poprad, Košice), s Bratislavou a Budapeští.

Nadále budou provozovat také dva nejdůležitější středoevropské uzly noční dopravy v Bohumíně a v Břeclavi, kde dochází k sestavě nočních vlaků a přeřazení přímých lůžkových a lehátkových vozů. České dráhy se tak budou podílet na provozu vlaků EuroNight Chopin Warszawa – München v úseku Bohumín – Břeclav a nighjet Graz – Berlin v úseku Břeclav – Děčín včetně provozu různých přímých vozů, např. Warszawa – Budapest nebo Berlin – Budapest. Spoj nightjet Graz – Berlin v novém jízdním řádu nepojede přes Moravu, ale nově bude veden přes Brno a Prahu. Vlak EuroNight Chopin jede v nové trase Warszawa – Wien – München.

Miliardář Radim Passer zavítal do Jeseníků. Mluvil o bohatství a cestě k Bohu

Vnitrostátní dálková doprava

Ve vnitrostátní dálkové dopravě nedochází k významným změnám v časech odjezdů a příjezdů, v délce jízdy, v trasách ani v řazení vlaků. Změny jsou menšího rozsahu a cestující se konkrétní údaje u svého spoje dozví po zveřejnění finální podoby nového jízdního řádu např. při vyhledání spoje v aplikaci Můj vlak nebo na webu Českých drah.

ComfortJet

Největší novinkou bude během roku 2024 nasazení jednotek ComfortJet do zkušebního provozu s cestujícími na vybrané spoje InterCity mezi Prahou a Ostravskem a na pár vlaků Bohumín – Praha – Františkovy Lázně. Jednotky budou v dočasném řazení bez řídicího vozu. Restaurační vůz bude k soupravám připojen a půjde o vůz klasické stavby ze stávajícího parku Českých drah. V souvislosti s uvedením desítek nových vozů ComfotJet do provozu bude pokračovat postupné vyřazení starších vozů a jejich náhrady modernějšími typy s klimatizací, Wi-Fi a dalším vybavením, které budou uvolněny z linek provozovaných jednotkami ComfortJet.

Dojde tak například k mírnému zkrácení cestovních časů vlaků SC Pendolino z Ostravy-Svinova do Prahy hl.n. o zhruba 12 minut na 3 hod. 1 min.

Z větších úprav jde např. o obnovení ranního přímého spojení Karlových Varů s Ostravskem vlakem SC Pendolino, který bude odjíždět z Karlových Varů v 5.48 hod. a do Ostravy hl.n. přijede ve 12.44 hod.