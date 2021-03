V minulosti se v ní konaly dny otevřených dveří, davy lidí si cenný objekt chtěly prohlédnout. Město už navíc mělo připravený projekt, kterým by vrátilo budově původní dominantní schodiště, o které vila při minulých rekonstrukcích přišla. Pokoje chtělo transformovat ke krátkodobému užití.

Nedávno však o objekt projevil zájem soukromý vlastník.

„Tato žádost je hodně podobná tomu, co chtělo na své náklady zrealizovat město – vilu zrekonstruovat, využívat k ubytování a pronájmu prostor,“ vysvětlila investiční náměstkyně primátora, proč chce město objekt prodat a čekat, zda zájemce interes obnoví. Podmínkou je dlouhodobé zpřístupnění vily veřejnosti. „Předpokládaná cena rekonstrukce je 112 milionů korun, což by pro město byla velká ekonomická zátěž,“ podotkla Bajgarová.

Nesouhlas opozice

Pro prodej Grossmannovy vily se vyslovilo 38 zastupitelů, 13 bylo proti nebo se s vesměs negativním postojem zdrželo hlasování.Zdroj: Repro/Deník Jiříček

Se záměrem prodeje nesouhlasili opoziční komunisté či lidé z hnutí Ostravak. „Kraj a město měly zájem využít vilu jako reprezentační prostory pro potřeby města a kraje pro zahraniční delegace a návštěvy. Neměli bychom proto na tuto významnou kulturní památku rezignovat, ale si ověřit, zda by do rekonstrukce vily nešel třeba Moravskoslezský kraj. Záměr prodeje nepodpoříme,“ prohlásil za zastupitelstvu Josef Babka (KSČM) a jeho spolustraník Zbyněk Šebesta zmínil několik neúspěšných pokusů o prodej, včetně elektronických aukcí, z minulosti.

Město podle Zuzany Bajgarové v mezičase, než dojde k rozhodnutí, prověří možný zájem kraje a je údajně také připraveno projekt realizovat na své náklady, neobjeví-li se solidní zájemce.

„Jsem skeptický k tomu, že město objekt zaplní schůzemi, vždyť v okolí máme více než dost nevyužívaných hotelů a jednacích sálů,“ je přesvědčen primátor, který měl mezi zastupiteli většinovou podporu.

„Je to už dvacet let, co město tento objekt vlastní. A za tu dobu se nepovedlo prakticky nic. Mám velkou obavu, aby nám vila ještě nespadla na hlavu. Jestli je tu kvalitní privátní záměr, nebo více záměrů, směle do toho,“ je přesvědčen Miroslav Svozil (ODS).

Zastupitelé nakonec záměr prodeje Grossmannovy vily schválili, pro se vyslovilo 38 zastupitelů, 13 bylo proti nebo se s negativním postojem zdrželo hlasování.

Jestliže se městu prodej Grossmannovu vily skutečně podaří, ať už zmíněnému zájemci či někomu jinému, rekonstrukce musí začít do tří měsíců a do tří a půl roku musí být hotová.

KDO BYL FRANTIŠEK GROSSMAN?

