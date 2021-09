Tam zrovna 18. září slavnostně otevřeli rekonstruovaný kulturní dům. Obec na hranici Šumperska, Uničovska a Rýmařovska prochází v posledních letech viditelnou proměnou. „Za dva roky jsme stihli obec oddlužit, za další čtyři nainvestovat zhruba sto padesát milionů korun,“ říká starosta Oskavy Stanislav Hýbner.

Momentálně slavíte otevření kulturního domu po rekonstrukci. Můžete ji přiblížit?

Jak se objekt před třemi lety zateplil, dovnitř se začala tlačit vlhkost, bylo třeba provést sanace. Zastupitelé tak rozhodli, že se opraví kompletně. Šlo o celkovou rekonstrukci vnitřních prostor. Voda, elektřina, topení, kotelna, dřevěná podlaha, pódium, stropy, toalety, akustika, lustry, vybavení, všechno je nové. Zároveň jsme rekonstruovali i tělocvičnu, která je ke kulturnímu domu přistavěná. V ní se dělaly nové podlahy, obložení, světla.

Kulturní dům je tedy rozdělen na kulturní a sportovní část?

Tělocvična slouží pro sportovce, máme tu fotbalisty, florbal se u nás hraje, cvičí tu i děti ze školy. Udělaly se i nové šatny, toalety, sprchy. Tělocvična se využívá i při plesech pro rozšíření prostor jako přísálí ke kulturnímu domu.

Všiml jsem si, že po vesnici budujete nové osvětlení.

ČEZ u nás za čtyřicet milionů korun pokládá elektřinu do země. Bude to ve dvou fázích, první je horní část nad školou, příští rok budeme dělat spodní část až po kulturní dům. My máme svítidla nová, dotaci na jejich pořízení jsme dostali z programu Efekt, ale musíme si postavit nové sloupy. Navíc se upravuje jejich rozestup podle norem, protože ČEZ měl sloupy různě daleko od sebe. Hodně světel se doplňuje, šestatřiceti jich bude osmdesát, takže dvojnásobek. To jsme nečekali, ale naštěstí se nám zakázku podařilo vysoutěžit za poloviční cenu oproti tabulkové. Vyhrála ji firma, která pracuje i pro ČEZ, takže asi částečně ušetřila na výkopech.

Jaké investice dále v obci řešíte?

V místních částech budujeme dvaašedesát čističek. Není zde možné postavit centrální kanalizaci, tak jsme na domovní čistírny v Třemešku, Bedřichově a Václavově z celkové investice sedmnáct milionu dostali dotaci 6,4 milionu korun. Budeme spravovat dvě asfaltové uličky, spravujeme komunitní dům, máme v plánu spravit poslední hřbitov ve Václavově. Ale je problém sehnat firmy, do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, takže akci přesuneme do příštího roku.

Snaží se udržet druhý stupeň na ZŠ

Základní škola v Oskavě funguje až do devátého ročníku. Zatím. Záležet totiž bude na tom, jak vysoký příspěvek dá obci kraj. Jde o příspěvek na počet žáků ve škole, neboť když tento klesá, tak se zvyšuje podíl financování obce. V uplynulém školním roce Oskava na úvazky učitelů nemusela doplácet žádné prostředky z obecního rozpočtu, avšak příští rok má doplácet asi dva úvazky učitelů a ten další nejspíš už tři. Letos má 84 žáků, v září 2021 nastoupilo jen 71 žáků. Někteří se hrnou na nižší gymnázia.

Obec má rozpočet dvacet milionů korun, z toho škola dostane dvanáct milionů. Škola má hodně zaměstnanců, převážně učitelů a její největší výdaje jsou na mzdy. Problém Oskavy je, že je koncovou vesnicí. Kdyby byla průjezdná a cestovali přes ni lidé do práce, mohla by si dovolit svážet žáky třeba z okolí. Snaží se tak aspoň orientovat na přírodu a na jazyky.

Zaměřuje se spíš na to, aby se do obce nahrnuli mladí lidé, jejichž děti by chodili do místní školy. To je ovšem složité.

Ve škole nyní otevřeli program pro dvouleté děti, ve školce mají celkem 36 dětí - plnou kapacitu dvou tříd.

Plány? Revitalizace paneláků i nová zastávka

V Oskavě jsou aktuálně všechny pozemky prodané. Obec mívala sto hektarů luk a 75 hektarů lesa. Vše už je prodáno. Některé pozemky, které by přicházely do úvahy k prodeji, jsou v soukromých rukou.

„Pozemky v minulosti obec prodávala za tři koruny a teď by je kupovala za sto. Na to peníze nejsou. V minulém volebním období jsme převzali obec s dluhem bez mála třicet milionů korun. Dva roky jsme ho spláceli, teprve pátým rokem investujeme. V obci se třicet let nic nedělo. Všechno, co je spravené, je za poslední roky. Za pět let se nedá opravit celá infrastruktura obce. Kromě nepřeberného množství drobných oprav jsme kompletně rekonstruovali a zateplily školku, kulturní dům v Mostkově, kulturní dům v Oskavě, tělocvičnu, opravili hasičárnu a přistavili k ní garáž, opravili uličky, vnitřní prostory a střechu komunitního domu, nový vrt na obecní vodu, kotelnu na zdravotním středisku, hřbitovy v Bedřichově, Třemešku a Mostkově, zázemí pro fotbalisty, multifunkční hřiště, kompletně jsme rekonstruovali vnitřní prostory školy, vybudovali dětské hřiště, sběrné hnízdo, zateplili a rekonstruovali jsme obecní úřad s obřadní místností, budujeme čističky v místních částech. To se dá všechno jen ztěžka zvládnout. Jsou to investice za dvě stě milionů korun a do toho ještě povodně,“ upozorňuje starosta Hýbner.

Doplňuje, že Oskava se chystá investovat. Ale moudře, neboť si nemůže dovolit zadlužení. „Současné rozjeté akce nás finančně zatíží tak, že budeme rádi, když toto volební období dokončíme s čistým štítem. Po volbách se uvidí,“ říká starosta.

Plány Oskava má. Projektuje se například revitalizace prostranství a uličky kolem Jednoty, kde má vzniknout zastávka, protože se teď vystupuje na parkovišti. Chystá se i revitalizace horních paneláků, kde jsou prašné cesty a musí se dokončit i oprava zdravotního střediska.