Opuštěná vilka v centru Bohumína se promění na byty pro handicapované

Starý a opuštěný dvoupodlažní objekt v centru města postavený na začátku 20. století se promění v zázemí pro mentálně postižené obyvatele města.

V této prázdné vilce v centru Bohumína by měly do dvou let vzniknout byty pro mentálně postižené. | Foto: Pavel Čempěl

Město nechá opuštěnou vilku v Husově ulici zrekonstruovat a vytvoří v ní chráněné bydlení. V objektu vzniknou dva bezbariérové byty pro osm handicapovaných. Fotbaloví trenéři z Karvinska: Vládní omezení moc nechápeme Přečíst článek › Noví obyvatelé domu budou mít k dispozici společný obývák, kuchyňku i samostatné pokoje. “Cílem je vytvořit pro ně prostředí identické s klasickou domácností. Jen s tím rozdílem, že klientům bude nepřetržitě k ruce pracovník v sociálních službách. S jeho pomocí budou vařit a starat se o chod domácnosti. Chráněné bydlení bude určeno pro osoby, které potřebují střední nebo vyšší míru pomoci,“ vysvětlila Petra Chalupová, ředitelka centra sociálních služeb v Bohumíně. „Dostali jsme příslib dotace z Integrovaného operačního programu ve výši deset milionů korun. Díky tomu se můžeme příští rok pustit do kompletní přestavby chátrající vilky,“ potvrdil místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Celkové náklady rekonstrukce by neměly přesáhnout jedenáct milionů. Město tedy doplatí zhruba jeden milion korun, práce skončí v roce 2022. Obec u Havířova brání firmě stavět. Radní jsou podjatí, konstatoval krajský úřad Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu