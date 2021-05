Shora uvedený Slovák okolo půlnoci z 11. na 12. května 2021 využil v areálu Slezské nemocnice na ulici Olomoucké v Opavě chvilkové nepřítomnosti oprávněných osob a využil také vzniklou nenadálou chvilkovou situaci, kdy před jedním ze zdravotnických pavilónů byl zaparkován převozový sanitní vůz tovární značky VW Transportér, do kterého nasedl, nastartoval za použití nalezených klíčů a hurá pryč.

Jenže vzhledem k tomu, že byl v silně podnapilém stavu (následné odborné měření dechovými zkouškami u něj prokázalo pozitivní hodnoty bezmála 2,5 promile alkoholu v dechu) ihned narazil do opodál zaparkovaného služebního policejního vozu značky Škoda Octavia a aby to nebylo málo, tak i do dalšího osobního motorového vozidla tovární značky Hyundai Tuscon v barvách Policie České republiky.

Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, nicméně celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 270 tisíc korun.

Po shora popsané trestné činnosti byl 29letý muž bezprostředně zadržen přítomnými policisty a byl umístěn na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění. Celá záležitost je nadále v intenzivním vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.