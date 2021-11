Dopravní podnik totiž chystá poměrně citelné zdražování, na vině jsou rostoucí ceny energií, pohonných hmot, ale také neustálé dorovnávání platů řidičů, kteří kvůli nízkým mzdám prchají ke konkurenci.

Poslední roky byli občané a návštěvníci, využívající opavskou městskou hromadnou dopravu zvyklí, že se ceny jízdenek nijak markantně neměnily. Podle ředitele Městského dopravního podniku Opava (MDPO) Pavla Gebauera došlo k poslední významné úpravě cen jízdného k 1. lednu 2014. „Poté už se měnily jen možnosti, jak platit. Vedle platby v hotovosti to byly ODISky, platební karty, přibylo přestupní jízdné a podobně,“ přibližuje Pavel Gebauer.

Teď dal dopravní podnik na stůl nový návrh ceníku, ve kterém se promítnou změny v tarifech jak jednotlivého, tak i dlouhodobého časového jízdného. Jednoduše řečeno – připlatí si zkrátka úplně všichni, a v některých případech ne zrovna jen o pár korun. Tak například za jízdenku, kterou si lidé kupují za hotové u řidiče teď platí 20 korun, nově to má být 30 korun. Jízdenky placené z bankovní karty, elektronické peněženky nebo ODISapky mají být dražší o dvě koruny, z 13 na 15 korun. Nezlevněný „měsíčník“ na třicet dní zdraží z 398 korun na 458 korun. Důchodci si měsíčník koupí za 343 korun, nyní platí 298. Senioři nad 70 let cestují zdarma, toto zůstává platné.

„Nárůst cen souvisí s nárůstem cen energií a růstem inflace v České republice,“ konstatuje šéf dopravního podniku. Primátor Tomáš Navrátil pak připojil i další důvod. „V dopravním podniku se dlouhodobě dorovnávají mzdy, které jsou na jedněch z nejnižších úrovní v dopravních podnicích v České republice. Řidiči utíkali ke konkurenci, ale i úplně mimo obor. Je to náročné, neboť nejde o úplně dobře placenou práci a zájem o ni rovněž není velký. Dopravní podnik nás už nyní ročně stojí necelých 103 milionů korun. A protože nechceme dělat žádné zásadní věci ve smyslu rapidního snižování linek, významného zasahování do tras, dojde ke zdražení,“ říká Tomáš Navrátil. Zdražení by mohlo podle předpokladu přinést tři až čtyři miliony korun. Podle primátora se pak zároveň i v Opavě potvrzuje obecný trend, který lze pozorovat ve všech dopravních podnicích v zemi – roste cena mzdy, ale padá přepravnost. Platy opavských řidičů by měly v příštím roce vzrůst o sedm procent.

Navrhované změny už schválila rada města, nyní je budou muset posvětit ještě opavští zastupitelé. Pokud by šlo všechno hladce, nový ceník začne platit od 1. března 2022.

Kolik budou například stát některé jízdenky trolejbusů a autobusů?

Platba v hotovosti – nyní 20 korun, zlevněné 10 korun. Nově 30 korun, zlevněné 15 korun.

Bankovní karta – nyní 13 korun, zlevnění 8 korun. Nově 15 korun, zlevněné 9 korun.

Elektronická peněženka ODISka – nyní 13 korun, zlevněné 8 korun. Nově 15 korun, zlevněné 9 korun.

ODISapka – nyní 13, zlevněné 8 korun. Nově 15 korun, zlevněné 9 korun.

Zavazadlo, pes – nyní 10 korun, nově 15 korun.

Osobní ODISka (pozn. ceny za zónu 30, tzn. město + městské části):

30denní nezlevněné – nyní 398 korun, nově 458 korun.

30denní děti 6 – 15 let - nyní 149 korun, nově 171 korun.

30denní studenti 15 – 26 let – nyní 199 korun, nově 229 korun.

30denní důchodce – nyní 298, nově 343 korun.

Přenosná jízdenka – anonymní ODISka:

30denní nezlevněné – nyní 501, nově 576.