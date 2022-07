„Sankce udělit lze, ale je naprosto nevymahatelná. To znamená, že městu každou takovou pokutou vzniká jen nedobytná pohledávka. De facto ten nepořádek dělá jeden člověk. Vozí ho na vozíčcích, kočárcích. Snažíme se na něj nějak působit, ale je to složité,“ komentoval problém v arkádách před dvěma lety ředitel Městské policie Opava Jiří Klein.

Město ale flintu do žita nehodilo a přišlo se záměrem vrátit prostoru jeho ztracenou atraktivitu. Celková rekonstrukce arkád i jejího bezprostředního okolí se nyní blíží do finiše. „Úplně vše neproběhlo podle plánu, jak to u historických staveb bývá. Detaily a některé konkrétní postupy byly řešeny za pochodu, například u nalezených tufitových částí sloupů. Navíc jsme museli přistoupit ke kompletní výměně střešní krytiny, přičemž původně byl plánován jen nátěr. Dále bude doplněno slavnostní osvětlení a upraveny vstupní části do arkád,“ přibližuje Aleš Bořecký z odboru majetku města.

Řešit se musela i statika arkád, protože jim kvůli podmáčení hrozilo zřícení. Dále se opravovaly omítky, schody, měnila podlaha a pracovalo na elektroinstalaci. Na nové opavské kulturní centrum budou nyní dohlížet i kamery, napojené na systém městské policie. Opravy arkád přišly na téměř tři miliony korun.

Arkády „otevře“ genetik Mendel

Arkády v novém kabátě poprvé přivítají návštěvníky 26. července. Od 18 hodin se zde uskuteční vernisáž výstavy komiksu Lucie Seifertové s názvem Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů. Světoznámý genetik je s Opavou spjat, neboť ve slezské metropoli šest let studoval a je po něm pojmenováno i zdejší gymnázium. V souvislosti s Mendelem se letos v Opavě konalo a koná hned několik akcí, protože je to 200 let od narození. Výstava v arkádách bude další z nich, stejně jako koncert Dominika Fajkuse (klavír) a Jana Hanouska (violoncello).