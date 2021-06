Opava totiž hostila historicky vůbec první autokoncert. A možná to byla i výhoda, protože deštivé počasí majálesu místy příliš do karet nehrálo. Jak naší redakci sdělila prezidentka Studentské unie Slezské univerzity Lucie Zelinková, inspiraci hledali například u loňského květnového autokoncertu kapely Mirai v Dolních Vítkovicích v Ostravě.

„My jsme majáles odkládali už dvakrát, loni z května na září a pak zase o půl roku nyní na květen. Jenže to vypadalo, že se nepovolí vůbec žádné akce. Věděli jsme, že právě třeba skupina Mirai měla velký autokoncert, který nebyl problémem. Řekli jsme si proto, že to zkusíme. Zjistili jme, že v Praze fungují autokoncerty, autokina, takže to byla taková inspirace, že je to jedna z variant a rozhodli jsme se, že touhle cestou bychom mohli jít a že to tedy zkusíme,“ přibližuje Lucie Zelinková.

Nápad na uspořádání autokoncertu se definitivně zrodil asi před dvěma měsíci. „Organizačně je to rozdíl především v technice, protože ta je finančně náročnější, vše musí správně fungovat. Ale dále tím, že je zakázán i klasický stánkový prodej, je to o dost jednodušší než obvykle,“ konstatuje.

Občerstvení v autech, módní přehlídka a testy

O občerstvení hosté ale nepřišli. Při vjezdu do areálu dostali letáček, na němž si mohli vybrat, na co mají chuť. Následně poslali SMS s číslem auta a jídlo a pití jim obsluha přinesla rovnou na místo. Uvnitř vozu totiž konzumovat mohli, venku ne.

„My jsme se těšili hodně, je to skvělý nápad a hlavně jsme rádi, že jsme mohli po strašně dlouhé době konečně zase vyrazit na nějakou akci. Vůbec nám nevadí, že musíme sedět v autech a bavíme se. Nejvíce se těšíme na kapelu Poetika,“ nechala se z okénka svého vozu slyšet jedna z návštěvnic.

Při vjezdu do areálu se museli lidé prokázat negativním antigenním nebo PCR testem, ukázat certifikát o kompletním naočkování nebo doklad, že covid v uplynulých devadesáti dnech prodělali.

Kromě tří kapel, které během večer vystoupily, se konala například i módní přehlídka limitované kolekce oblečení speciálně vytvořená ke 30. výročí Slezské univerzity.