Například v Ostrožné ulici čekalo před tamním zlatnictvím hned několik osob. „Došla mi baterka v hodinkách,“ komentovala stručně svůj účel návštěvy jedna z venku stojících zákaznic. Pár osob přešlapovalo také před jedním ze zdejších papírnictví, hned po otevírací době prý ale byla fronta daleko větší. Dovnitř můžete jen s nákupním košíkem. Jestliže není žádný k dispozici, musíte vyčkat.

„Hodně se prodávají školní potřeby, sešity, tužky. A také balicí papíry, ozdobné stužky a podobně, určitě kvůli blížím se Vánocům. Ale jinak je to velmi různorodé,“ odvětila nám prodavačka na dotaz, které zboží jde přes kasu nejvíce. Jinak je střed města klidný. Míříme proto směr zmíněnou Bredu. Ještě, než k ní odbočíme, vidíme zástup číslo tři. Nachází se před vchodem do dámského a pánského kadeřnictví před hotelem Koruna. Většinou jde o osoby v seniorském věku. Ráno prý fronta sahala až k vedlejšímu řeznictví.

Vysmáté vlasaté ženy se těšily na kadeřníka

Za chvíli už vstupujeme do útrob Bredy s úmyslem projít ji odshora až dolů. A prakticky ihned se musíme vyhýbat dalšímu zástupu několika čekajících, opět kvůli ostříhání. „Chodím jinam, jenže moje kadeřnice má až do Vánoc plno. Takže jsem musela jít někam bez objednávek, protože už se to opravdu nedá,“ konstatuje se smíchem jedna z vlasatých zákaznic.

„Fronta mi nevadí, dalo se to čekat, ani jsem nepředpokládala, že bych byla hned na řadě. Zatím tu stojím asi dvacet minut ale jde to celkem rychle,“ dodává. Další hloučky stojí třeba před tamní prodejnou Pepco anebo Tchibo. A trpěliví museli být i lidé, mířící do tamního knihkupectví. I před ním se totiž vytvořil „lidský had“.

Ale třeba v hračkářstvích, obchodech s oblečením nebo elektru se žádná „apokalypsa“ dopoledne nekonala. Prodejci očekávají, že nápory budou spíše odpoledne, až budou lidé chodit z práce. Případně o víkendu. Dodržování maximálního povoleného počtu osob v prodejnách v Bredě si koordinují jednotlivé provozovny samy.

„O nutných provozních opatřeních byly prodejní jednotky obeznámeny. Samozřejmě pracovníci ostrahy jsou poučeni, jak se v případě front chovat a v rámci pravidelných pochůzek situaci kontrolují, případně návštěvníky upozorní na nutnost dodržení rozestupů nebo věc řeší s danou provozovnou. V případě potřeby jsme připraveni naše pracovníky ostrahy operativně posílit,“ říká manažer OC Breda&Weinstein Jaroslav Václavík.

A do třetice ještě jedno kadeřnictví. Konkrétně Kadeřnický salon Ilse v Krnovské ulici. Ani tady od rána pracovníci nůžky neodložili. „Máme frmol, nezastavíme se. Jelikož se k nám po přepočtu na metry čtvereční vejde pět zákazníků, ostatní musí čekat venku,“ přibližuje nám jedna z tamních kadeřnic Renáta Martikánová.

Závěrem je potřeba konstatovat, že ať už šlo o fronty v Bredě nebo jinde ve městě, zákazníci byli ohleduplní. Dodržovali rozestupy a měli nasazené roušky.