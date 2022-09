Líbí se vám dílo?

A na sociální síti Macura publikoval následující vysvětlení: „Toto je kříž se vzkříšeným Kristem. Je netradiční formy, ale má hlubokou symboliku, propojení smrti a života, spojení tradičních materiálů litiny a dřeva, které jsou pro náš region typické. Při odlévání byla použita tradiční technologie, kterou používali naší předkové a je skoro zapomenutá, jelikož se již nedělají umělecké díla z litiny, jen komponenty do strojů. Kříž je postaven soukromým investorem se schválením biskupství, je to provedeno odborníky a konzultováno s kunsthistorikem, nemusí se líbit, je to otázka vkusu.. Možná více přemýšlet a snažit se pochopit, tož toliko…“

Petice a bez servítek

Turisté a pak i uživatelé sociálních sítí sledující příspěvky o novém díle si rozhodně nebrali servítky. „Sakra, tak se dívám, že nohy má přibité a ruky takhle navolno? Takže, ten, co to modeloval, chlastal nebo to koupil v oddělení vše za 39 Kč,“ psal k tomu Radim Horák. „To je ovšem obludnost,“ přidala se Pavla Hudečková. „To vypadá, jako by to někdo koupil na Aliexpresu. Jsem ateista, ale věřím, že nad tímhle kýčem kroutí hlavou i věřící,“ komentoval Radim Goryl. Jistá dáma vystupující pod pseudonymem Beskydská Pacoška už na webu e-petice.cz umístila aktuální podpisovou akci, „Nechceme tu zrůdnost na Ondřejníku, pojďme se spojit, společně kříž nechat odstranit,“ vyzvala. Ve čtvrtek 15. září odpoledne s tím souhlasilo 479 lidí.

Petici dostanou coby správce pozemku Biskupské lesy. A ty se jen omezily prostřednictvím ředitele Libora Konvičného na sdělení, že Ukřižovaného na Ondřejníku neistalovaly. Pavel Siuda, mluvčí Biskupství ostravsko-opavského, uvedl, že se záměrem vztyčit „dřevěný kříž na vrchu Ondřejník“ oslovila diecézi v lednu elektrikářská firma Závodný Elektro z nedalekých Kozlovic.

„V písemné žádosti uvedla, že se má jednat o dubový kříž o výšce asi čtřyř metrů upevněný v betonovém základu cca metr a půl. Pro ilustraci byl přiložen snímek kříže u obnoveného kostela v Gutech u Třince. O uměleckém ztvárnění korpusu na samotném kříži však v žádosti nebyla zmínka. Biskupské lesy daly povolení ke stavbě čtyřmetrového dřevěného kříže,“ popsal Siuda. S tím, že podobné kříže byly a jsou vztyčovány nejen na českých horách a veřejnost je bez diskuzí přijímala.

„Ztvárnění litinového korpusu vzkříšeného Ježíše Krista na kříži je uměleckým vyjádřením autora, které může být jistým způsobem provokující. Mrzí nás, že se tento způsob vyjádření setkává u části veřejnosti s nepochopením," vzkázal k tomu biskup Martin David.

Bez komentáře ponechal novinku na Ondřejníku nový frýdlantský farář Lukáš Engelmann: „Nezlobte se, jsem tady ve funkci měsíc, teprve se rozkoukávám.“ Ani kozlovický kněz Kazimír Buba nebyl o moc sdílnější, o kříži se prý dozvěděl z letáku zvoucího na jeho požehnání.

„Vše je to v pořádku, mám souhlas vlastníka pozemku i stavební povolení. Co je mi po odpůrcích? Nemám s nimi co řešit!“ nechal se slyšet provozovatel firmy Závodný Elektro. Kříž na Ondřejníku nechal postavit proto, že má tento beskydský vrchol každodenně na očích. Jen ještě nedokázal upřesnit, kdo provede jeho sobotní slavnostní požehnání.