Zvláštností bylo, že přitom nešlo o aktéry sobotního hlavního titulové zápasu Davida Kozmu a Petra Knížete. Oba prožívali celou více než hodinu a půl v klidu. „Psychicky jsme se posunul, tehdy to byla škola. Petr mě vychoval a teď jsem připraven to s čistou hlavou vyhrát. A vyhraji,“ uvedl Kozma na otázku, jestli má v mysli vzájemný duel z roku 2017, který ovládl na body „Monster“.

Naopak vyzyvatel věří, že to hrát roli může. „To bych tady jinak nebyl,“ přikývl. „Musíte si ale počkat na zítřek, nebudu prozrazovat svou taktiku,“ podotkl vzápětí Kníže.

„Minule jsem k němu vzhlížel a měl strach. Už na vážení. To tu teď nebylo. Vzhlížím pořád, ale strach opadl. Půjde do toho jiný Kozma,“ slíbil obhájce pásu ve weltru s tím, že to bude řežba. „Pro něj jde možná o poslední šanci na titul, já tu mám všechny z rodiny i kamarády. V Ostravě o titul nepřijdu,“ dodal Kozma.

„POJĎ MI TO ŘÍCT TADY, NULO!“

Tiskovku ale vykopli jiní, konkrétně hecování mezi Losene Keitou a Ivanem Buchingerem, které bavilo. „Na nohou je šikovný, ale na zemi se bude jen brutálně bránit,“ prohlásil Buchinger. „Nejprve se ale na tu zem musíme dostat. Každý zápas začíná nahoře,“ odvětil mu Keita. „Než ho dostanu na zem, bude utíkat,“ pokračoval Buchinger. „Můžeš to vyzkoušet,“ smál se Belgičan.

Nechyběla ani emotivní rozmluva mezi ostravským Václavem Sivákem a Dánem Jonasem Mägärdem, kteří jsou stejně jako Keita s Buchingerem budoucí soupeři. Navíc si prý v zákulisí domluvili bitvu i v MMA, nikoli jen v boxu.

To hlavní ale přišlo – podle čekávání – u sobotních soupeřů v Ostravě Václava Mikuláška s Tomášem Melišem. Jejich střet je hodně osobní a oba toho o tom druhém řekli v minulosti dost.

Mikulášek, neboli Baba Jaga, jehož v květnu čeká boxerský mač s Michalem Kotalíkem, prozradil, jak se zbavil dvaceti kilogramů za pět dní. „Přečetl jsem si hodně o tom, jak jsem to shodil. Samozřejmě vždy za to mohou drogy,“ usmál se Mikulášek, na něhož vzápětí z ochozů někdo zařval slovo „piko“.

„Jasně. No tak ty nulo, pojď mi to to říct tady. Pojď mi to říct tady, k taťkovi. Nemluv a pojď. Dělej!“ vyzýval několik vteřin diváka. „Nic? To je ono. Každý mluví, co já, a jak shazuju. Mám nemocné ledviny, vrozenou vadu, ale nikdy si na to nestěžuju. Makám a shazuji do osmdesát čtyřky, což je pro mě smrt. Přísahám Bohu. Lékaři mi nedávají, že bych to mohl vydržet, ale já chci!“ pronesl.

Pět dní prý jedl jen proteinovou tyčinku denně, k tomu dvakrát za den trénoval a běhal. To vše pro to, aby váhový limit splnil. Ráno byl pak překvapený, že převážil jen sto gramů, jež vzápětí vypotil.

„Neumíte si ale představit, jaké to je nemít dva dny vodu, jídlo, nemohl jsem spát, zvracel jsem, ale váhu jsem udělal jako profík. Sice na druhý pokus, ale po asi pěti minutách. Byl to ale nejhorší týden v životě a už bych to nechtěl zažít,“ popsal Mikulášek.

Když Meliš zmínil, že nečekal, že by se Mikulášek do požadovaných 84,4 kilogramů vlezl, strhla se slovní přestřelka, do níž se oba poté vraceli. Při veřejném vážení si však podali ruku, což mělo u publika nemalou odezvu.

MARPO K VÉMOLOVI: MŮŽE ZÁPASIT PO K.O.?

Slovní konflikt se dal čekat i u dvojice Karlos Vémola – Otakarem Petřinou, alias zpěvákem Marpem. Ti se utkají v boxerském duelu v květnu v O2 Aréně. Vše začalo nenápadně otázkou na to, zda se dá zápasit dvakrát během 14 dní, jelikož už vzápětí v červnu se „Terminátor“ představí ve Frankfurtu proti zatím neznámému soupeři. U německé premiéry totiž nechce chybět. „Dva týdny jsou možná brzy, ale co tě nezničí, to tě posílí. Pak chci mít velký zápas i na Štvanici,“ nastínil Vémola.

V té chvíli chytil možnost rýpnout si do soka Marpo. „Je to spíše otázka na Ondru, může se čtrnáct dní po K.O. zápasit?“ otočil se na Novotného s Nerudou. „Ty nebudeš zápasit, já budu zápasit,“ reagoval okamžitě a rázně Vémola.

S úsměvem se pak vyjádřil, že by rád, kdyby jeho první K.O. v kariéře bylo zapsáno. A nechtěně tím nahrál Marpovi. „Karlosi, už ti jedno zapsané bylo. Od Attily,“ narážel na Zápas století a strhla se pořádná slovní přestřelka.

„Mně se na tiskovce líbí, že Marpo řekl dvě slova, a už jsem se mu za krátký čas dostal do hlavy. Jeho to musí ničit, jak není zvyklý na každodenní trénování, teď to po něm tým vyžaduje…,“ odpovídal Vémola. „Kámo, tyto kecy jsi zkoušel na Ďatelinku a tak, já ti na to mrd…. Trénuju a dostaneš přes pi…,“ tvrdil Marpo.

„Pokud jste si všimli, tak se o tom zápase mluví mnoho let a Marpo se tak nikdy nechoval. Když jsem sem přijel, Oktagon mě posadil do jiné šatny. Prý nechtějí, abych byl s ním. Já jim říkám: ‚Kluci, já nejsem magor, já mu nic neudělám. Zmlátím ho až v O2 Aréně.‘ To byl jeho první požadavek,“ prozradil Karlos Vémola.

„Kámo, tyhle kecy si schovej jinam. Ptali se mě, že ty prý chceš do jiné šatny. Já řekl, že mi je to u prd… Teď sedíme vedle sebe, budeme tu stát a budeme spolu v ringu. Ještě se milionkrát potkáme. Ty si myslíš, že mám strach si vedle tebe sednout do jedné šatny. Jsi blázen, ty vole?“ ptal se Marpo.

Na to Vémola okamžitě opáčil. „Nemluvím o strachu z jedné šatny. Já říkám, že se ti dostávám do hlavy,“ opakoval Vémola.„Mě se.. muzika, ale tohle já miluju a nádherně si u toho vyčistím hlavu, takže ti za to děkuji,“ poznamenal Marpo.

„Nevypadá to tak. Dva roky jsi byl v klidu, teď jsi podrážděný a to jsi nezačal shazovat. Počkej až tu trošku, co jsi nabral, budeš muset shodit, jak se budeš cítit,“ šel do budoucna Vémola.

A jak podle Marpa bude klání vypadat? „Jednoduše. Bude dělat ten svůj plavák a tlačit dopředu. Na to jsme připraveni víc než dobře. Nečekám, když jsem viděl videa s Horváthem, jak tam poskakují a tančí, že z něj bude Muhammad Ali,“ byl ironický.

„Muhammad Ali určitě nebudu, budu velice špatný Mike Tyson, který jde dopředu. Ale nejdu předvést dobrý sportovní výkon, jako Rytmus. Já jdu vyhrát. Jdu ho zničit, knoukautovat, ať ten zápas vypadá jakkoliv. A on zapomíná na to, že nedokázal knokautovat pětačtyřicetiletého zpěváka,“ pokrčil rameny Vémola.

„Marpo vyhrál jen tak tak, a teď si myslí, že knokautuje fightera, který za 30 let dostal jednou K.O. Proto se tomu říká Zápas století, protože taková náhoda přijde jen jednou za sto let,“ uzavřel Karlos Vémola.