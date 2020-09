/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zkušení profesionální hasiči ze stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) v Ostravě-Přívozu, specializovaní vedle své běžné činnosti na záchranu či odchyt nejrůznější malé i velké zvěře, byli ve čtvrtek 17.9.2020 před polednem požádáni o „ulovení“ neobvyklého hlodavce – mary stepní, která utekla majitelce skulinou v oplocení venkovního výběhu v Ostravě-Kunčicích. Sama se ji snažila nalákat domů už několik hodin, ale marně.

Odchyt mary stepní v Ostravě. | Foto: HZSMSK/Tomáš Lach

"Pomoc chovatelka zvolila dobře. Hasiči ihned po příjezdu do Kunčic objevili maru, jak se skrývá v rohu dvou plotů pod vzrostlým šípkovým keřem. Z jedné strany si hasiči „připravili“ prostor prostříháním větví a nachystali se zde s odchytovou sítí, pokud by se nezdařil pokus chytit hlodavce do „podběráku“, se kterým na ní šel další hasič z druhé strany," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.