Podle její mluvčí Petry Petlachové to neměli na svědomí vandalové, ale silný vítr.

„Musíme je nahradit novými,“ sdělila.

Odběrové místo bylo nejprve označeno malými tabulkami, poté se objevily větší a narostl jejich počet – umístili je na veškeré příjezdy k ulici K Myslivně v jihovýchodní části areálu FNO. Testy tady – do úterního večera – udělali 870krát.

„Nedá se jednoznačně říci, kdy v jakém časem zde lidé jezdí nejvíce. Ale v posledních dnech to bývá do 17:30, přičemž otevřeno je až do 19 hodin,“ uvedla Petlachová. Dát si odebrat vzorky na koronavir, jak doplnila, přijížděly občas společně i celé rodiny.