Už v pondělí se ale navzdory varování vypravil pár skialpinistů se psem na svahy Velké kotliny. Kvůli jejich zranění musela vyrazit Horská služba a opět zasahoval i vrtulník.

„Velkou část přestupků řešíme domluvou. Věříme, že lidé mnohdy dělají chyby pouze z neznalosti. O to větší bylo naše překvapení, když si dvojice skialpinistů se psem, kterou jsme v blízkosti Petrových kamenů upozornili, že vstup do Velké kotliny je zakázán, a to nejen kvůli ochraně přírody, si o dvě hodiny později při sjíždění tohoto náročného terénu způsobila úraz vyžadující zásah Horské služby,“ konstatuje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Za vstup do národní přírodní rezervace mohou nyní dostat pokutu až do výše 100 tisíc Kč.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky láká turisty, skialpinisty a další zájemce.Zdroj: snamidoprirody.cz

„Chráněná krajinná oblast Jeseníky má 740 kilometrů čtverečních, po většině území mohou lidé chodit bez jakýchkoli omezení. Ty nejcennější partie – národní přírodní rezervace, kam se kvůli zachování zdejší přírody může jen po značených cestách, tvoří jen 5 % celé CHKO. Mnozí lidé mají pocit, že pokud je sníh, mohou kamkoli. Svou jízdou ve volném terénu ale hranami lyží poničí množství odrůstajících mladých stromků a ruší chráněné druhy živočichů ve velmi náročném zimním období,“ vysvětluje Petr Šaj.

Základním a společným pravidlem pro pěší, skialpinisty, běžkaře, snowboardisty a další je respektovat celoroční zákaz vstupu mimo značené trasy v národních přírodních rezervacích (široká oblast Pradědu, Šerák - Keprník, Králický Sněžník, Rejvíz, Skřítek). Při dodržení tohoto pravidla se turisté vyhnou i nebezpečným lavinovým katastrům. Současně také platí ustanovení lesního zákona (v celé CHKO i mimo), kde je v lesích zákaz pohyb na lyžích (na kole, na koni, na saních) mimo lesní cesty a značené trasy.

„Doporučení je jednoduché – plánovat výlet s rozumem, s ohledem na aktuální situaci a své schopnosti a možnosti. V Jeseníkách je velké množství značených tras, lesních cest mimo rezervace i aktuálně nevyužívaných sjezdovek, kam lze vyrazit na skialpové túry,“ dodává Petr Šaj.

Vloni na jaře připravila Agentura ochrany přírody a krajiny projekt “S námi do přírody”, který přináší výběr zajímavých tipů na výlet do chráněných území. Řada z nich je využitelných i v zimním období. Více zde: snamidoprirody.cz.