Jak se slezskoostravská radnice vypořádává zatím s důsledky koronavirové epidemie?

Primárně jsme se snažili zajistit, co největší ochranu našich občanů. Rozdali jsme přes tisíc šitých bavlněných roušek mezi ty „v první linii“.

Zajišťujeme dezinfekci veřejných prostor. Pravidelně informujeme občany o všech krizových opatřeních. Pro zlepšení této informovanosti jsme pak spustili systém Mobilního rozhlasu, kde registrovaným občanům chodí krizové informace formou SMS zpráv. Naším úkolem je ale samozřejmě i realizace všech krizových opatření, která přijímají vláda nebo jednotlivá ministerstva.

Omezili jsme fungování úřadu, uzavřeli mateřské a základní školy, zrušili řadu kulturních a sportovních akcí. Nyní už se připravujeme na ekonomické následky – hledáme úspory v rozpočtu, do kterého přijde kvůli nižšího výběru daní pravděpodobně méně peněz.

Semkl se taky váš obvod, a co říkáte na solidaritu v celé zemi?

Velká solidarita je určitě vidět i u nás v obvodu. Lidé šijí roušky, pomáhají sousedům s obstaráváním základních potřeb, starají se o své rodinné příslušníky. Upřímně jsem i překvapen opravdu svědomitým dodržováním krizových opatření – všichni nosí roušky, neshromažďují se. Chovají se zodpovědně a snaží se tak i svým dílem přispět k co nejrychlejšímu vyřešení celé situace.

Nejhůře jsou na tom senioři. I váš obvod se jim snaží pomáhat. Jaké služby jsou pro ně dostupné?

Všichni občané našeho obvodu starší 70 let dostali do poštovní schránky dopis adresovaný na jméno. Naleznou v něm základní informace a nejdůležitější kontakty. Nabízíme jim zajištění nákupů potravin a léků. Prostřednictvím senior taxi se mohou dopravit za neodkladnou zdravotní péčí. Distribuujeme jim roušky. Do systému Mobilního rozhlasu jim pak umožňujeme se registrovat telefonicky.

Ze kterého projektu máte v této době vnitřně největší radost?

Moc mě těší aktivita našich občanů v Heřmanicích. Zdejší dobrovolné hasičky spolu s učitelkami z naší mateřské školy ušily už přes tři tisíce roušek. Z látek, které jim zakoupila z části i naše radnice, už vznikly ochranné prostředky pro zdravotníky, pečovatelky, poštovní doručovatelky, seniory, hasiče, městské strážníky, ale třeba i pro děti v nemocnicích. A zcela dobrovolně šijí dále. Celkově jsem pak rád, že právě naše jednotky dobrovolných hasičů fungují, jak mají. Požádal jsem je třeba o součinnost při zajišťování nákupů pro seniory, kdy vypomáhají pracovnicím našeho sociálního odboru. Plní ale i další úkoly, které pro ně vyplývají z krizové situace, například zajišťují distribuci dezinfekce v rámci obvodu.

Patříte k nejmladším starostům v zemi. Je to určitě nejsložitější situace, která – nejen vás - ve funkci zastihla. Jak ji zvládáte? O koho se v těchto dnech opíráte, s kým se radíte?

Určitě je to situace, která ukáže, jak je každý starosta schopen fungovat v krizových situacích a pod tlakem. Nemyslím ale, že velkou roli tady hraje věk. Nastalá situace je určitě náročná a nečekaná pro starší i zkušenější starosty. Je to něco úplně nového. Něco, co tady nikdy nebylo. Snažíme se tak s některými starosty komunikovat převážně spolu, vyměňovat si zkušenosti ze zavádění krizových opatření, koordinovat další kroky. A opřít se samozřejmě můžu i o úředníky na naší radnici, kde máme vybudován kvalitní a profesionální tým.